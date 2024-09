Itt akkor is "rendet vágnak" a rendőrök, ha nem szabálysértés vagy bűncselekmény történik

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2024. július elején indított el intézkedés-sorozatot a H8-as és H9-es HÉV-vonalra. Az összehangolt akció kiterjed a szerelvényekre, megállókra és azok környékére. A cél, hogy visszaszorítsák a szabálysértések és a bűncselekmények számát, a helyszínen elfogják az elkövetőket, illetve fellépjenek minden olyan magatartásformával szemben, melyek az utazóközönséget joggal zavarják – még akkor is, ha azok nem szabálysértések vagy bűncselekmények.

Az ellenőrzésekben a fővárosi és Pest vármegyei rendőrök mellett részt vesz a Készenléti Rendőrség állománya, együttműködve a polgárőrséggel, a kerületi önkormányzatok közterület-felügyeleteivel, valamint a MÁV-HÉV Zrt. rendészeti csoportjával.

Az érintett vonalakon droghasználók, tolvajlások és randalírozók miatt vált tarthatatlanná az utasok helyzete. Most a hvg.hu-nak például egy BKK-ellenőr így fogalmazott: "Felszállnak ezek a buckalakók, és itt lövik be magukat". Hozzátette: most egy kicsit jobb a helyzet a rendőrök miatt, de előtte katasztrófa volt. (Hiába a MÁV üzemelteti a hálózatot, a jegy-és bérletellenőrzés a budapesti közlekedésszervező cég feladata.) Szerinte az agresszív, valamilyen szer hatása alatt állók sokszor csak kis értéket lopnak, ami miatt az utasok nem tesznek feljelentést, így ezek az esetek be sem kerülnek a statisztikába.

Az ellenőrzések két hónapjának adatait a rendőrség egy infografikán foglalta össze:

Mint az intézkedésekről szóló csütörtöki sajtótájékoztatón közölték, a hatósági ellenőrzések nyomán az elmúlt másfél hónapban minimálisra csökkent az intézkedést igénylő esetek, továbbá az utaspanaszok száma gödöllői és a csömöri HÉV vonalán. A MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója, Nagy Gábor közölte: az ellenőrzések kezdete óta 741 rendőr több mint 7 ezer munkaórában vett részt az akcióban, 4600 igazoltatás történt, azok nyomán 174 embert állítottak elő, többnyire bűncselekmény gyanúja miatt. Szabálysértési eljárás 65 esetben indult és 26 körözött személyt fogtak el, továbbá 37 közigazgatási, illetve helyszíni bírságot szabtak ki több százezer forint értékben.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság főkapitányi tanácsadója arról számolt be, hogy az akciósorozatban Pest vármegyében 1100 egyenruhás rendőr mellett civil nyomozók is részt vettek. Eközben 1782 embert igazoltattak, 20-at állítottak elő és 10 körözött személyt sikerült elfogniuk. Helyszíni bírságot 70 esetben, csaknem 3 millió forint értékben szabtak ki, 16 szabálysértési eljárás indult és 10 büntető feljelentést tettek.

Pest vármegyében ebben az időszakban összességében 28 eljárás indult kábítószer birtoklása miatt, a HÉV vonalakon folytatott akció során tíz kábítószer-fogyasztó, és három drogdíler ellen indult eljárás - ismertette Beluzsárné Belicza Andrea.

A sajtótájékoztatót tartók arra biztatták az utasokat, ha jogsértést tapasztalnak, értesítsék a rendőrséget. Minden esetben intézkednek - tették hozzá.