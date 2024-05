Több jó hírrel indul most az eperszezon

Magyarországon 600-650 hektáron termelnek szamócát, főképpen Baranya, Bács-Kiskun és Pest vármegyében. Az éves mennyiség körülbelül 6-7 ezer tonna.

"Idén az időjárás jóvoltából elég korán elindult a fűtött és a hidegfóliás szamóca szezonja Magyarországon, de most már a szabadföldi termést is lehet szedni. Elindulnak e hétvégétől a Szedd magad! mozgalmak is" – mondta az InfoRádióban Mártonffy Béla.

"Nagyon jó minőségű eperre és nagyon jó szezonra számítunk, és ahogy haladunk előre az időben, a kezdeti magasabb árak is csökkennek, és most már megfizethető lesz" – biztatta a vásárlókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke.

Magyar szamóca májusban és június elejéig-közepéig lehet a piacon. A szakember szerint ez az egyik legjobb tavaszi friss gyümölcsünk, magas C-vitamin- és a bogyósokra jellemző antioxidáns-tartalommal. Tanácsa szerint frissen most szinte naponta érdemes fogyasztani, de a befőzési szezonra is lesz elég szamóca.

Itthon egyébként enyhén növekszik a termőterülete, a gazdáknak beleillik a termelési struktúrájába; "korán van", ezért az első bevételeket jelenti. Mártonffy Béla szerint többen is belevágtak mostanában újdonságként, főleg a melegebb területeken, Baranyában, Bács-Kiskun és Pest vármegyében, de most már a Hajdúságban is és egyéb területen is hirdetik a Szedd magad! mozgalmakat.

Felmerülhet kérdésként a klimatikus változások hatása erre a gyümölcsre. Ezzel kapcsolatban a riportban elhangzott: a meleg, száraz időszak általában jót tesz a szamócának, de most, hogy mintegy két-három héttel előrejött a felmelegedési időszak a klímaváltozás miatt, jól is járhatnak a szamócatermesztők. Ám a nagy ingadozások, a hirtelen megjelenő viharok és a hűvös, esős idő tönkreteheti a termést.

A boltokban, piacokon két szempontot kell szem előtt tartani, ha valaki hazai szamócát kíván vásárolni és elkerülné az importárut. Egyrészt jelölni kell a termékek származási helyét, ezt a Nébih rendszeresen ellenőrzi is. A másrészt az importszamóca "kicsit féléretten" jön az országba még a korábbi, áprilisi időszakban nagyobb mennyiségben. Ám a szezon előrehaladtával csökken az import, és látható lesz, hogy megjelenik a magyarországi gyümölcs, mert azt teljes érettségben szedik – mondta Mártonffy Béla.