Az első jó tapasztalatok után sokan bedőltek a csalóknak, másfél milliárdos a kár

Napi 10, 20 vagy 25 filmelőzetes-videót kellett megnézni azért, hogy pénzhez (videónként 5 dollárhoz, mai árfolyamon 2000 forinthoz) jusson az ember. Mint mostanra kiderült, ez a lehetőség sokaknak megtetszett, ám átverés volt. Ráadásul a belépéshez azonban pénzt kellett befizetni: 50 ezer forinttól akár 2,5 millió forintig terjedő összegeket - a résztvevők számára még ez sem volt gyanús.

Voltak, akiket a közösségi oldalas hirdetések vonzottak be, de a szervezet tagjai előadásokon is toboroztak, amelyeken az egyik legnagyobb amerikai filmstúdió nevét használták csaliként - számolt be róla az rtl.hu. A tévécsatornának korábban a "beszervező" események egyik előadója is nyilatkozott, azt állítva, hogy a szervezők őt is becsapták.

A riport szerint tavaly márciusban apadt el a pénz és a szervezet vezetői eltűntek. A károsultak úgy tudják, Németországból indult az átverés.

A rendőrök szerint a csalóknak legalább 4000 áldozata van, az eddig összesített károk mértéke közelít a 1,5 milliárd forinthoz

Az ügyben összesen 192 feljelentés érkezett.

Egy múlt heti akcióban 11 embert is elkaptak a rendőrök amellett, hogy csaknem 10 millió forint értékben járműveket és elektronikai eszközöket foglaltak le, három ingatlant pedig zár alá vettek - közölte Szabó Imre Richárd, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Az RTL úgy tudja, hogy az elfogott emberek többségét számlanyitások miatt pénzmosással gyanúsítják.