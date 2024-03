Orbán Viktor és Szijjártó Péter a tengerentúlra utazott

"Jó reggelt, Amerika!" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök Washingtonban Kevin Robertsszel, a leghíresebb amerikai konzervatív kutatóintézet, a Heritage Alapítvány elnökével folytat panelbeszélgetést az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatainak jövője címmel, majd Floridába utazik, ahol Donald Trump korábbi amerikai elnökkel tárgyal.

Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján

egyértelművé tette, hogy kormánya azt szeretné, ha a demokrata Joe Biden helyett ismét a republikánus Donald Trump lenne az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

"Amerika is egy nép, és neki is megvan a szuverén joga, hogy maga döntse el, hogy milyen elnököt választ, abba mi nem szólhatunk bele, de talán azt a szempontot mégis érdemes mindig mindenhol elmondani, hogy mi nem látjuk bele a mostani amerikai kormányzatba azt a képességet, hogy gyors békét teremtsen ezen a fronton, ami a magyar gazdaság szempontjából is kulcskérdés, ezért mi egy régi-új elnöknek több esélyt adunk a tekintetben, hogy sikerrel járjon." - mondta a miniszterelnök a gazdasági évnyitón.

Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is Washingtonba utazott, ahol az M1-nek nyilatkozott Donald Trumpról.

"Hogyha ő lett volna az Egyesült Államok elnöke az elmúlt években is, akkor most a szomszédunkban nem lenne háború, és szerintem a közel-keleti válságot is ennél gyorsabban megoldották volna, hiszen ne felejtsük el, hogy az Ábrahám-megállapodásokkal már volt egy olyan megoldási lehetőség, amely hosszú évtizedek kudarcai után először hozta el a békés együttélés reményét a különböző civilizációk vagy nemzetiségek között a közel-keleti térségben." - mondta a külgazdasági- és külügymniszter.

Az előválasztási eredmények után most már szinte bizonyos, hogy a republikánus Donald Trump lesz a hivatalban lévő demokrata Joe Biden kihívója az amerikai elnökválasztáson.