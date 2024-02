Tisztul a kép bérletügyben: mindenhol mindegyik fajta kapható lesz

Jövő péntektől immár a BKK járatain is elfogadják a Pest vármegyei és az országbérleteket is, a Budapest-bérlet pedig továbbra is érvényes lesz a MÁV, a HÉV és a Volánbusz járatain a főváros határain belül, ráadásul a korábbinál olcsóbban.

A fővárosi közgyűlés jövő szerdán dönt a megállapodásról, de az új rendszerre való átállás technikai előkészületei már javában zajlanak - erről Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes adott tájékoztatást az InfoRádiónak.

"A vármegyebérleteket árulni fogjuk, de az országbérletet is, minden csatornán. Ebben állapodtunk meg. A MÁV is árulni fogja a mi termékünket. Ebben folyamatosan munka, és március 1-jéig végezni fog a BKK ezzel. Én azt gondolom, hogy még talán előtte is pár nappal is. Fontos, hogy a jövő heti közgyűlés fogadja el azt a szerződést, amely az Építési és Közlekedési Minisztérium, a főváros, a BKK és a MÁV-Volán, illetve cégei között köttetik, amely az utolsó pontot is rárakja erre a vitára, és végre lehet abban az új rendszerben használni kölcsönösen egymás közösségi közlekedési eszközeit" - foglalta össze.

Az automaták központiak lesznek, és szeretnék, ha minden a BudapestGO appon keresztül is elérhető lenne. Ennek a fejlesztése is hamarosan lezárul.

A legfontosabb tudnivalókról a MÁV-Volán csoport, a már mindenki számára elérhető www.ujtarifa.hu weboldalon ad tájékoztatást.

A teljes árú vármegyebérlet 9450 forintba, a tanuló vármegyebérlet pedig 945 forintba kerül.

Ha Pest vármegyére váltják meg, akkor ezt márciustól Budapesten, a BKK járatain is elfogadják. Ugyanez vonatkozik az országbérletre is, amely 18 900 forintba, míg a tanuló országbérlet 1890 forintba kerül. A havi Budapest-bérlet ára március 1-jétől 8950 forintra csökken, de az éves, illetve a negyedéves bérletek is olcsóbbak lesznek.