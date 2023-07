Rossz a balatoni szezon - Ragaszkodik álláspontjához a vendéglátós szövetség

"Nem riogatni akarunk, de a szezon eleje nem volt erős a Balatonon" – mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Portfoliónak. Júniusban 30 százalékos visszaesést láttak a balatoni forgalomban az előző évhez képest, de bíznak a júliusi és augusztusi számokban. Jelenleg azonban inkább last minute foglalások vannak, amit az időjárás is befolyásol.

Az éttermek országszerte is érzik a visszaesést, most ugyanis az ellentéte történik annak, ami 2020-21-ben, a koronavírus-járvány éveiben volt. Akkor évekig nem mentek az emberek külföldre, és a hazai vendéglátó egységekben megnőtt a forgalom, most viszont aki megteheti, elmegy – osztotta meg meglátásait Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató központ felhasználói felületén lekért vendégéjszaka adatok szerint

a Balaton régióban, csak a 3 és 4 csillagos szállodákban 24 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma idén júniusban az előző év azonos időszakához képest.

„Ezen belül Balatonfüreden ez a mutató 31 százalékos csökkentést mutat. Ezek átlagos értékek. Tehát vannak olyan egységek, amelyeknél a 40 százalékot is eléri, illetve meghaladja a vendégéjszakák számának csökkenése, de vannak olyanok is, amelyeknél 10-20 százalékos az elmaradás” – részletezte Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője. Hozzátette: az év első öt hónapja sikertelenségéhez a kedvezőtlen időjárás is hozzájárult.

Inkább spórolunk az infláció miatt

A turisztikai adatok is visszaigazolják, hogy idén sokat kell spórolnia az embereknek az infláció miatt, jövedelmük egyre nagyobb részét költik el élelmiszerre, ezért szinte csak a külföldiek tartják a turizmust.

Forsthoffer Ágnes úgy látja, idén nagyobb hangsúlyt kap, hogy kinek milyen jó a terméke, amit kínál, illetve mennyire ítélik meg kedvezőnek a fogyasztók az ár-érték arányt. Megemlítette, hogy a magyar szállásadóknak versenyezniük kell a hasonló kategóriájú adriai szálláshelyekkel, és ebben a versenyben idén nem állnak jól a magyar szállodák. Habár a hazai szálláshelyek még valamivel olcsóbbak, mint Horvátországban, kezd teljesen eltűnni a különbség.

A fővárosban kedvezőbbek a számok

"Budapesten jó a helyzet, mert több a külföldi turista, és ez általános európai jelenség, hogy most többen nyaralnak külföldön, mint odahaza. A gyengébb belföldi turizmussal nemcsak a magyar, vidéki szállodák küzdenek, hanem más országok hotelei is” – közölte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Flesch Tamás szerint az infláció egyértelműen mérsékli a keresletet, mert azok, akik korábban alig 1-2 vendégéjszakát tudtak megengedni maguknak, most nem kelnek útra, mert a megélhetésre költik a jövedelmeiket.

Flesch Tamás pozitívumként említette, hogy sok a régiós országokból érkező autós turista, illetve, hogy a külföldi vendégek közül az izraeliek nemcsak Budapesten szállnak meg, hanem egyre többet mennek vidékre is kikapcsolódni.