Tarlós István megnevezte azt, akit a Fidesznek ajánlana

A volt főpolgámester az igen hosszú interjú legelején közli, hogy nem indul el 2024-ben a főpolgármesteri székért. Szerinte, ha másképpen alakulna, akkor ezen három ember csodálkozna a legjobban: "a feleségem, másodszor Orbán Viktor, harmadszor pedig én magam".

Ezek után arról beszél, hogy "a zöldpolitika az egész világon eltorzult. Összekeverik a környezetvédelmet a klímavédelemmel, pedig a kettő nem ugyanaz. Karácsony Gergelynek biztos sok mindenre megvannak a képességei, de a polgármesteri különösen a főpolgármesteri pozíció talán nem az a terület, ahol ezek a képességek látványosan megmutatkoznának".

Szerinte

"a klímaváltozás amúgy sem alapvetően emberi tevékenység függvénye".

Feltették a kérdést, hogy "mit tanácsolna, ki legyen a kormánypártok főpolgármester-jelöltje?"

Tarlós István először is tésztázta, hogy "nem az én feladatom és kompetenciám eldönteni, ki legyen a kormánypárt jelöltje, nekem erre nincs se felhatalmazásom, se jogosítványom, de szerintem

talán volt helyettesem, Szentkirályi Alexandra az, aki a legtöbb szavazatot lenne képes produkálni.

Ismeri Budapestet, a Városházát, nagyon otthon van a humán területen, kiválóan kommunikál, és két idegen nyelven is beszél. Úgy vélem, más jelölt-jelöltekhez képest, Alexandra az, aki a Fidesz táborát sem osztaná meg, van benne lojalitás, ám céltudatos, saját elképzelései is vannak. A női szolidaritás miatt feltehetően sok hölgy is bizalmat szavazna neki – ha nem is a politikusi terepről.