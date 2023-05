Máris itt a hideg zuhany az országbérleteseknek

A szezonális zsúfoltság miatt május 15-től helyjegyessé vált a balatoni InterCity vonat, ennek kapcsán kereste meg a Telex a MÁV-ot. Így tisztázódott, hogy bizony ezekre a vonatokra nem érvényes az országbérlet - amely 18 900 forintért elérhető a korábbi 71 200 forintos utazási lehetőség helyett a portál egy olvasójának -, ami hideg zuhany a tónál ingázóknak, igaz, Siófok és Keszthely között van mivel utazni így is.

A MÁV tisztázta azt is: a május 15-től kezdődő előszezoni menetrendben a kétóránként induló Balaton IC-n kötelező a helyjegy váltása az expresszvonati és az InterCity vonatrészbe is. A vonat tehát a szezon elején a várható zsúfoltság miatt helyjegyes lett - mint a korábbi években is -, azaz már nem felármentes. A feláras vonatokra viszont már nem érvényes az országbérlet.

Budapest és Keszthely közt tehát megszűnt az országbérletes utazás ezeken a vonatokon, ellenben a Volánbusz naponta több alkalommal is közlekedtet Budapest-Keszthely járatokat, ezekre érvényes az országbérlet.

Az olvasó amiatt is panaszkodott, hogy az alkalmazásban vásárláskor semmilyen információt, figyelmeztetést nem kapott erről.

A MÁV azt ajánlja, hogy az országbérlet vásárlása előtt az igénybe vehető vonatokról a www.orszagberlet.hu oldalon tájékozódjanak az utasok.

Az ország- és vármegyebérletet Lázár János nyilatkozata szerint azért vezették be, hogy segítsék a napi 4-4,5 millió ingázót.

Nyitókép: MTI: Jászai Csaba