Jön a nagy túrás a Budafokin – ezért

Hétfőn elindult a BudaPart városnegyed fejlesztéshez kapcsolódó felújítás, ami a Budafoki út Dombóvári út és Hauszmann Alajos utca közötti szakaszát érinti.

"A teljes útszakasz megújul a közműépítést is beleértve, illetve biztonságos lámpás csomópontokat alakítunk ki, és még kerékpársávokat is mindkét irányba, amelyeken biztonságosan lehet majd közlekedni" - mondta el az InfoRádiónak Both Balázs, a Property Market kommunikációs vezetője.

Az átalakítás a gyalogosforgalmat is érinteni fogja, a járdák is teljes mértékben megújulnak, és a Budafoki út zöldítése is cél.

A környéken jó ideje zajlanak a munkák nemcsak a Budafoki úton és a Dombóvárin is, emiatt felmerül a kérdés: lesz-e útzár?

"Teljes útzár nem lesz, de forgalomterelések, sávlezárások, sávelhúzások várhatóak, ehhez kapcsolódóan sebességkorlátozás is várható, hogy biztonságosan lehessen közlekedni ezen az útszakaszon" - magyarázta.

A környéken mindig problémát okoznak a közlekedési dugók; buszmegállókat telepítenek, de fájóan hiányozhat a villamospálya, amiről manapság csak szóbeszéd formájában tudni.

Both Balázs sem tudott erről biztos információval szolgálni, de azt elújságolta, hogy

"rövidesen eldől a fonódó 2 kérdése",

így könnyebbé válhat a környék megközelítése.

A projekt befejezése 2030-ra várható, 15 lakóház épül majd fel, illetve 13 irodaház.

"Összesen 54 hektáros ez a terület,

27-30 ezer itt lakó és dolgozó fog beköltözni,

ennek jelenleg durván a 30 százalékánál tartunk, mind az épületek számát illetően, mind pedig az itt lakókkal dolgozókkal kapcsolatban, és egyébként most fog nyílni majd a következő hónapokban egy négycsillagos szálloda is, és ezzel tulajdonképpen kiegészül majd a szolgáltatások tára, hogy valóban egy városnegyednek nevezhető terület lehessen."

Miután rengetegen fognak beköltözni, felmerülhet még iskola, óvoda, orvosi rendelő, egyéb - autós - közlekedési infrastruktúra kérdése is.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a koncepció a "15 perces város" elgondolására épül, ami azt jelenti, hogy két bármely pontja legfeljebb ekkora időtávra van egymástól gyalog vagy kerékpárral. Parkolni ugyanakkor az utcán nem lehet majd, épp azért, hogy élhető legyen a BudaPart. Ebből következően garázsparkolók lesznek, fizetős rendszerben.

Óvoda már van is, orvosi rendelő pedig lesz.

"Közparkok, játszótér, kutyafuttató, minden olyan szolgáltatás megtalálható részben már most is ahhoz, hogy az itt lakók, dolgozók jól érezhessék magukat" - folytatta.

Az autós közlekedés ellehetetlenülése miatt félőknek azt üzente, a Mol-torony 2500 dolgozója sem okozott semmilyen problémát.

"A Budafoki út felújítása is azért válik szükségessé, mert modern közlekedési csomópontokat alakítunk ki, amelyek sokkal jobban tudják átereszteni az autómennyiséget."

