Tart a sztrájk a berlini reptéren, a magyar légiforgalmat is érinti

Egész nap nem szállnak fel gépek a Berlint és a körülötte elterülő Brandenburg tartományt kiszolgáló repülőtérről, mert a biztonsági dolgozók a hajnali fél négykor éjfélig sztrájkoltak. A munkabeszüntetés az érkező járatokat is érintheti, ezért a légitársaságoknak el kell dönteniük, hogy elindítják-e az oda tartó gépeiket.

A sztrájk a magyar légi forgalmat is befolyásolja – tájékoztatta az InfoRádiót Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormánypárti kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. "A berlini sztrájk a budapesti raktéren két járatot érint: egy Wizzair, illetve egy Ryanair járatot, ami Budapestről közvetlenül Berlinbe közlekedik. A Ryanair járat reggel már nem is érkezett meg, ebből kifolyólag nem is tudott elindulni" – mondta Valentinyi Katalin.

Azt tanácsolják az utasoknak, hogy bármilyen sztrájk, vagy bármilyen olyan fennakadás esetén, ami érintheti a járatokat,

folyamatosan tájékozódjanak a Budapest Airport honlapján, ahol frissítik a járatinformációt.

Ha törölnek egy járatot, vagy késik, az rögtön látható a honlapon. Valentinyi Katalin hozzátette: a légitársaságok mindig értesítik az utasaikat arról, hogy milyen elvek szerint kell eljárni, ha az adott járatot érint egy sztrájk vagy bármely más körülmény.

A berlini sztrájkot az utasokkal személyzetek és a rakományok biztonsági ellenőrzésével foglalkozó dolgozók országosan 25 ezer embert képviselő szakszervezete hirdette meg, hogy nyomást gyakoroljon a munkaadókra a soron következő csütörtöki tárgyalások előtt. Az érdekképviselet hétvégi, illetve magasabb éjszakai ünnepnapi túlórapótlékot akar kiharcolni. A munkaadók szerint viszont nem lehet hétvégi pótlékot bevezetni egy olyan ágazatban, amelyben általános a hétvégi munkavégzés.

Nyitókép: Facebook/ BER - Berlin Brandenburg Airport/ Ekaterina Zershchikova