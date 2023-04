Az oroszok egyenesen a NATO-határra viszik a taktikai atomfegyvereket

A minszki orosz nagykövet vasárnap este kijelentette: Oroszország Fehéroroszország nyugati határai közelébe telepíti taktikai atomfegyvereit. Ezzel Oroszország a NATO-tagállamok határai küszöbére telepíti a fegyvereket, ami tovább fokozhatja Moszkva és a Nyugat szembenállását – írja a Reuters cikke alapján a Portfolio.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 13 hónappal az orosz-ukrán háború kezdetét követően bejelentette, hogy Oroszország taktikai nukleáris fegyvereket telepít Fehéroroszországba. Korábban Minszk engedélyezte azt is, hogy szövetségese fehérorosz területről indítson offenzívát Ukrajna ellen.

"A fegyvereket az uniós államunk nyugati határára szállítják. A nukleáris fegyverek növelik a biztonság szavatolásának lehetőségeit.

Ez az európai és az amerikai tiltakozás ellenére is meg fog történni"

– mondta Borisz Grizlov, Oroszország fehéroroszországi nagykövete a helyi állami televíziónak.

Fehéroroszország északon Litvániával és Lettországgal, nyugaton pedig Lengyelországgal határos. Mindhárom ország NATO-tagállam. A NATO-határ közelében elhelyezett taktikai atomfegyverek valószínűleg tovább fokozzák Moszkva és a Nyugat szembenállását, de Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteken ennél is tovább ment amikor kijelentette, azt is megengedné, hogy Oroszország szükség esetén interkontinentális atomrakétákat is elhelyezzen ott.

