Ellenzéki pártelnök és államtitkár ült le vitázni egymással

Amit az elmúlt 12 évben ostorozott az ellenzék, az most meg is bosszulta magát – így jellemezte a magyar gazdaság helyzetét Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke és országgyűlési képviselője. A politikus szerint a jelenlegi krízishez leginkább az járult hozzá, hogy az országban elmaradt a zöldenergetikai átmenet és a mezőgazdaság is siralmas helyzetben van. Ezért szállt el az infláció és az élelmiszerek ára, ennek kezelésekor pedig a kormány és a jegybank egymás ellen dolgozott.

Eközben a bérek emelkedésének üteme elmaradt még a régiós országokban tapasztalttól is – tette hozzá az ellenzéki országgyűlési képviselő.

„Az eurózónában decemberben 9,2 százalék volt az infláció, Magyarországon 24,5, az élelmiszerinfláció 44,8, és tudjuk azt is, hogy különböző társadalmi rétegek fogyasztói kosarában más és más súlyt képviselnek az élelmiszerek, tehát

minél szegényebb valaki, annál durvább infláció sújtja”

– mondta Tordai Bence.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy tavaly több mint 4 és fél százalékos volt a magyar gazdasági növekedés, nagyobb, mint az uniós átlag. A munkanélküliség pedig az EU-s szintnél alacsonyabb 4 százalékos volt Magyarországon, míg a befektetések aránya rekordmagasra emelkedett. Úgy látja,

a magas infláció Magyarország földrajzi elhelyezkedésének köszönhető.

„Európa egészében tombol az infláció. Minél közelebb van egy ország a háborús övezethez és ezen belül minél jobban kiszolgáltatott az energiaimportnak, annál magasabb az infláció” – mondta a kormánypolitikus, majd hozzátette, hogy a Baltikumban a magyaréhoz hasonló az inflációs helyzet.

Dömötör Csaba azt is kiemelte, a kormány továbbra is biztosítja a rezsicsökkentést, hitelmoratóriumról döntött, ártopokat vezetett be és bővítette a családtámogatásokat. Hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt 12 évben a kormány visszavásárolta a gáztárolókat, elindította a paksi beruházást, a napenergia részarányát pedig 0,4 százalékról 11-re emelte.

„A legfontosabb kérdés az előttünk álló hónapokban az, hogyan sikerül irányváltást elérni az európai gazdaságpolitikában. A csütörtöki európai parlamenti állásfoglalás egyáltalán nem megnyugtató ebből a szempontból, mert azon túl, hogy teljes energetikai szankciót követelnek, még fegyverszállításokat is” – mondta Dömötör Csaba.

Tordai Bence szerint ugyanakkor ha az ellenzék lenne hatalmon, következetes zöldpolitikát folytatna, emellett igazságosabb adózást vezetnének be, míg

a minimálbéresek nem fizetnének személyi jövedelemadót, a nagyvállalatok nagyobb részt vállalnának a közteherviselésben.

„Olyan közteherviselési átrendezést lehetne, ahol a fideszes oligarchák például oligarchaadóval vagy a nemzetközi óriáscégek, amelyek profitját államtitkár úr félti, magasabb adót fizetnének” – szúrt oda Tordai Bence.

A pódiumbeszélgetésen a háború is szóba került. Dömötör Csaba szerint békére kell törekedni,

az ellenzék ugyanakkor szerinte belesodorta volna Magyarországot a konfliktusba,

ahogy a fegyvereket küldő nyugati országokkal is ez történik most.

Tordai Bence ugyanakkor úgy látja, a kormány úgy szeretne békét, hogy Putyin bevonul Kijevbe, szerintük azonban a háborút csak Oroszország, azaz az agresszor fejezheti be.

Nyitókép: Forrás: Facebook/Tordai Bence