4,7 millió fölé emelkedett a foglalkoztatottak száma

A 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 2022 novemberében 4 millió 706 ezer volt, 29 ezerrel több, mint egy éve - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

Tavaly a szeptember–novemberi háromhónapos időszak átlagában az egy évvel korábbihoz képest a foglalkoztatottak létszáma 26 ezerrel több, 4 millió 713 ezer volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 26 ezerrel és a külföldön dolgozóké 16 ezerrel nőtt, addig a közfoglalkoztatottaké 16 ezerrel csökkent.

Szeptember–novemberben a 15-64 évesek közül 4 millió 597 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74,6 százalék volt.

A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma lényegében nem változott, 2 millió 434 ezret tett ki, foglalkoztatási rátájuk 79 százalék volt.

A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 10 ezerrel, 2 millió 163 ezerre, a foglalkoztatási ráta 0,7 százalékponttal, 70,2 százalékra emelkedett. A gazdasági védvonal sikeresen védi a teljes foglalkoztatottságot A KSH adatai szerint a vállalkozások stabilitásának megőrzését és a versenyképesség további növekedését célzó intézkedések sikeresek, hiszen 2022 novemberében Magyarországon már hatodik hónapja haladta meg a 4,7 milliót a foglalkoztatottak száma, 4 millió 706 ezer főt elérve – közölte a gazdaságfejlesztési miniszter, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy 2021 novemberéhez képest a foglalkoztatottak létszáma 28,9 ezer fővel volt magasabb, miközben a munkanélküliség szintje (3,8 százalék) továbbra is jelentősen alacsonyabb az uniós átlagnál (6 százalék) és lényegesen kevesebb, mint a 2010-es, kormányváltás előtti 11 százalék. Nagy Márton közleményében jelezte, a kormány már több mint 2 ezer milliárd forintos védvonalat dolgozott ki. Ennek keretében többek közt kamatstopot vezetett be a kkv-k számára, célzott támogatást nyújt az energiaintenzív kkv-knak és rendkívül kedvező kamatozású hiteleket biztosít a Széchenyi Kártya Programon keresztül. A tárcavezető szerint a napvilágot látott adatok rávilágítanak, hogy Magyarországon aki akar, az tud is dolgozni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem csak elhelyezkedni lehetséges a hazai munkaerőpiacon, hanem meg is éri dolgozni, hiszen 2010 óta az átlagbér már 2,5-szeresére emelkedett és meghaladja az 510 ezer forintot, a minimálbér pedig magasabb, mint a szocialista kormányok alatt az átlagbér volt – fogalmazott Nagy Márton.

A fiatalok (15–24 éves) korcsoportjában a foglalkoztatottak száma 277 ezer volt, foglalkoztatási rátájuk 0,5 százalékponttal, 28,2 százalékra emelkedett.

Az úgynevezett legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta 0,2 százalékponttal, 88 százalékra, míg az idősebb (55–64 éves) korosztályban 2,5 százalékponttal, 66,9 százalékra emelkedett.

