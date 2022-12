Először született Magyarországon tüdőtranszplantált anyának gyermeke

Magyarországon először születhetett tüdőátültetett anyának gyermeke a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján – írja a Semmelweis Egyetem sajtóközleményében.

"Extrém eset, hogy transzplantált személy gyermeket szülhet, hiszen bármilyen komplikáció lép fel a szervátültetés következtében, az az anya és a születendő gyermek életét is veszélyezteti" – mondta Bohács Anikó, az anya poszt-transzplantációs kezelőorvosa. A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának docense kiemelte: a világban sem gyakori, hogy szív- vagy tüdőtranszplantált páciens gyermeket szülhet, mert

magas a kockázata a beültetett szerv kilökődésének.

A hazai és nemzetközi ajánlások feltételként szabják a beültetett szerv stabil működését, ezért legalább három évnek el kell telnie a beültetés után. A várandósság idején át kell állítani az immunszuppresszív (kilökődést gátló) gyógyszeres kezelést, és ezután is stabilnak kell maradnia a tüdő állapotának. Ilyenkor a gyógyszerszintet folyamatosan ellenőrzik, mivel a terhesség folyamán megváltoznak a test fehérjeviszonyai, és akár vérszegénység is kialakulhat. Fokozottabb a hajlam a fertőzésre is, de az anya antibiotikummal való kezelése a magzatra is káros hatással lehet.

Ha a transzplantációt egy genetikailag öröklődő betegség miatt végzik el, akkor a gyermekvállalás előtt genetikai tanácsadáson és vizsgálaton is részt kell vennie a párnak, mert ez öröklődhet a gyermekben is. Továbbá fontos, hogy ne legyen olyan kórokozója az anyának, amelyik több antibiotikumra is érzéketlen. Rizikót jelenthet a transzplantáltakban jelen levő cytomegalovírus, ami ha a terhesség alatt reaktiválódik, a magzat megbetegedését okozhatja. Összességében

orvosi szempontból csak egy nagyon tervezett várandósságot lehet vállalni ilyenkor

– hangsúlyozta Bohács Anikó.

A tüdőtranszplantációt a kismamán 2019 áprilisában Rényi-Vámos Ferenc végezte el a Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikáján. A professzor elmondta: a kismamánál az egyik legnehezebb transzplantációt kellett elvégezni, mert idiopathiás pulmonális hipertóniája volt, amely egy ritka betegség.

"Fantasztikus, hogy ebből a szörnyű kórból úgy épült fel, hogy még egy kisbabának is életet tudott adni. Így itt egyszerre két életet is megmentettünk. Ez is azt jelzi, hogy a transzplantációs program jól működik, kiválóak az eredmények" – mondta Rényi-Vámos Ferenc. Szerinte az új tüdővel teljes értékű életet lehet élni, a szülésre a régi tüdejével esélye se lett volna az anyának.

Bohács Anikó szerint a 30 éves nő jól együttműködött kezelőorvosaival, több mint fél évet foglalkoztak a felkészítésével, átgondolva a lehetséges szövődményeket a terhességet megelőzően. A császármetszéssel történő szülést Bánhidy Ferenc egyetemi tanár, általános rektorhelyettes, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese vezette le.

Nyitókép: Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem