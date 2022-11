Történelmi hosszúságú per lehet a bebukott e-jegyrendszer ügyéből

Leszállítva várnák a beüzemelést az e-jegyrendszer egyes elemei, de a helyén csak a Deák téren áll néhány közülük, de üzemen kívül azok is; a bukott rendszer miatti perben a Népszava cikke szerint milliárdok úsznak el, a BKK is csak hosszas mérlegelés után perelte be a német beszállítót, a 2021-ben indult eljárás pedig most is zajlik, 2024 előtt nem is lesz vége a Scheidt & Bachmann GmbH elleni per.

Az ügyről ennél több gyakorlatilag nem is tudható, a BKK nem mond többet, ne legyenek veszélyben a vállalat érdekei.

Annyit igen, hogy az AFC projekt – az elektronikus jegyrendszer hivatalos neve – megvalósítása érdekében a Scheidt & Bachmann céggel kötött vállalkozási szerződés 2018. november 21-i megszűnése óta a német cég semmilyen kifizetést nem teljesített a BKK-nak.

A BKK 5,2 milliárdot követelt a német cégtől a szerződés megszüntetése után, míg a felmondás jogosságát vitató SB 19,2 millió eurós (mai árfolyamon 7,7 milliárd forint) viszontkövetelést jelentett be 2020 elejére. Ennek jelentős részét az állásidő miatti kár tette ki. A többi része a leszállított, de ki nem fizetett eszközökhöz – kapuk, szoftverek vételára, szoftverek és hardverekhez kapcsolódó egyéb díjak – kapcsolódtak. Ezekről mondta azt Walter Katalin, a BKK jelenlegi vezérigazgatója, hogy semmire sem használhatóak. Walter szerint a 9,2 milliárdos AFC-projekt igazi

Patyomkin-beruházás volt,

ahol a mondások mögött nem volt semmi. A beruházást a legelejéről kellett újrakezdeni.

