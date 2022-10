Vitézy Dávid is beszállt a buszsztrájkos számháborúba

A bérmegállapodás szerinti 5 százalékos emelést biztosan megkapják a buszvezetők, a további pénzek azon múlnak, hogy alakul az idei költségvetés - jelezte Vitézy Dávid közlekedési államtitkár az ATV stúdiójában.

Ismert, kedden két órán át figyelmeztető sztrájkot tartott a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ), az idei 10 százalékos emelés mellé szeretnének további 10 százalékot az alapbérben, jövőre pedig az ígért 5 helyett 20-at.

Szerdán megírtuk, a keddi sztrájk sikerességében nincs egyetértés a Volánbusz és a szakszervezet között, utóbbi a sztrájk sikerességétől tette függővé a további bérharcot - utólag azt közölték, a sztrájkban érintett munkatársak fele tartotta az utasításokat -, erre is reagálva viszont a Volánbusz pontos számokat közölt, amelyekből az világlik ki, a bő 2000 busz alig negyede maradt a helyén kedd délután. Vitézy Dávid is beszállt a számháborúba, szerinte a járatok 1 százaléka maradt ki, de azt is mondta, tárgyalnak a szakszervezetekkel.

Célként tűzte ki, hogy a tömegközlekedés versenyképessége fennmaradjon az autózással szemben, de vázolta azt is, a MÁV-nál 8-szoros lett az energiaszámla az utóbbi hónapokban.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs