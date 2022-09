Orbán Balázs: az olaszok is úgy döntöttek, hogy a konzervatív erők számítanak a legjobb választásnak

Orbán Balázs hozzátette: a szeptember 25-i választások megmutatták, hogy az olaszok tudják a legjobban, milyen kormányra van szüksége országuknak. Megjegyezte, hogy mivel a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérekkel, a Matteo Salvini vezette Ligával, valamint a Silvio Berlusconi irányította Hajrá Olaszországgal is évtizedes és jó a magyar kormány kapcsolata, "mindkét ország profitálhat a jövendő együttműködésből".

A közös politikai munka részét képezheti az illegális migrációval szembeni fellépés, amelyet Orbán Balázs a legjelentősebb civilizációs kihívásnak nevezett. Elmondta: nagyon magasak a számok a dél-olaszországi partokon, ahova Afrikából érkeznek, és a magyar déli határ is "tulajdonképpen ostrom alatt áll". Úgy vélte, az illegális bevándorlás elleni fellépést az Európai Unió a mai napig nem tudta megnyugtatóan rendezni, és Brüsszel továbbra is támad minden olyan határvédelmi rendelkezést, amely "szerintünk az illegális migráció feltartóztatásához szükséges szerte Európában" - tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója. Közös értéknek nevezte Budapest és a leendő római kormány között a családpolitikát, melyhez - emelte ki - a jelenlegi rendkívüli gazdasági helyzetben népességarányosan ugyan, de a magyar kormány nyújtja a legtöbb támogatást. "Európai szinten közösen léphetünk annak érdekében, hogy Brüsszel ne nehezítse az európai családok sorsát, például a szankciós politikával"- jelentette ki. Utalt rá, hogy a következő hónapokban elindulhat a két kormány közötti egyeztetés.

Kijelentette, hogy Róma utcáin is szemmel látható a szankciós politika okozta infláció és az elszálló rezsiköltségek hatása, "nyilvánvaló, hogy ez foglalkoztatja az olaszokat".

Megjegyezte azt is: a nyugati országokban nem mondják ki őszintén, hogy a háborúra adott brüsszeli szankciós válaszok miatt jelenleg minden európai fogyasztó szankciós felárat kénytelen fizetni. Nemzeti konzultációval "nekünk kellett ismét elsőnek lenni, megkérdezve az embereket, mit gondolnak erről".

Az európai konzervatív politika és közélet vasárnapig tartó találkozója a Giorgia Meloni vezette jobboldali koalíció választási győzelmét követi. A nyitónap felszólalói között volt Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője, valamint Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója.

A Nemzeti Identitás című panelben felszólaló Hidvéghi Balázs az MTI-nek nyilatkozva óriási jelentőségűnek nevezte, hogy egy nagy nyugati államban, az Európai Unió egyik alapító országában a nemzeti, patrióta jobboldali szövetségnek sikerült győzelmet szereznie. "Számos kérdésben ugyanazt az álláspontot képviseljük, és joggal remélhetjük, hogy az új olasz politikai irányításban jelen lesz a nemzeti identitás, kultúra és a határok védelme, az emberek biztonságának garantálása, a hagyományos családmodell támogatása, valamint a békére való törekvés" - nyilatkozott. Hozzátette, Róma és Budapest között egyetértés van abban is, hogy szembe kell szállni a brüsszeli központosítással, hogy "ne a nem megválasztott, nem elszámoltatható bürokraták akarják megmondani az európai tagállamoknak, mit csináljanak, mit gondoljanak".

Az Európa című panelben felszólaló Szánthó Miklós az MTI-nek az aktuális politikával magyarázta az egyre több EU-tagállamban előretörő konzervatív politika népszerűségét. "Háborús helyzetben, amikor iszonyú a bizonytalanság gazdaságilag, társadalmilag és érzelmileg is, az emberek a biztonságos, kiszámítható, józan politikát folytató erők irányába mennek el" - hangoztatta. Úgy vélte, a konzervatív sikerhez az is hozzájárul, hogy a nyugati civilizációban a liberálisok "pestiesen szólva túltolták a bringát". Az Isten, haza, család egységét olyan széles és átfogó támadás alá vonták Washingtontól kezdve, Madridon és Rómán át Budapestig és Varsóig, hogy az nem is a konzervatív, hanem a józan gondolkodásúak részéről természetes ellenreakciót szült: "az, hogy ránk akarják kényszeríteni, hogy tagadjuk meg zsidó-keresztény gyökereinket, miközben a nemzeti létet és identitást sokadlagos értéknek fogják fel, a család újragondolásával és a gyermekek érzékenyítésével a gender-ideológia iránt, (...) oda vezetett, hogy számos országban az emberek azt mondják, hogy eddig és ne tovább".

Szánthó Miklós megjegyezte: a konzervatív erők "mocorognak" Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában, és pont "ettől fél Brüsszel, hiszen az Orbán-kormány példát adott a nyugati országok jobboldalának, hogy lehet kitartással, pragmatizmussal győzelemre vinni a konzervatív ellenforradalmat".

A jobbközép koalíció választási győzelme Szánthó Miklós szerint nem vezet azonnali száznyolcvan fokos fordulathoz Európában, de a kontinens első négy gazdaságilag legfejlettebb országának egyikét elkötelezetten jobboldali kormány fogja vezetni, melynek szövetségesei között van a lengyel és a magyar kormány. "Először csak Budapest, azután Varsó, most Róma: Brüsszel azt figyeli, mennyire válik ragadóssá a budapesti gyors, amely képes megakadályozni, hogy a nemzetek Európája európai egyesült államokká változzon" - jegyezte meg Szánthó Miklós. Közös témaként említette az energiapolitikát, úgy vélve, "dőreség" feltételezni, hogy az energiafüggő EU kivethet "valóban fájdalmas" szankciókat az energiahatalom Oroszországra.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt