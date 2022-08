Tovább hódít az e-roller, szabályozás még mindig sehol

Azt gondoljuk, hogy mindenképpen szükség van szabályozásra. Nem az a gond, ha valamit szabályozunk és megmondjuk, milyen feltételekkel lehet használni, hanem amikor nem tudjuk, miként lehet az adott eszközt használni. A vásárló megvesz egy eszközt és lehet, hogy nem tudja rendesen használni, hiszen nem tudja a rá vonatkozó szabályokat – mondta megkeresésünkre Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke.

Szerinte az elektromos roller esetében meg kell határozni, hol és milyen sebességhatárokkal lehet használni. Ezt meg lehet tenni súly, életkor vagy teljesítmény alapján is, illetve meghatározhatók lehetnének a különböző előírások és védőfelszerelések is. A szövetség elnöke szerint ezek "tipikusan azok az eszközök, amelyeket akár 5 km/órával is, de extrém esetben 50 km/óra felett is tudnak használni a felhasználók", hiszen több kategória van.

"Szándékosan nem beszélek arról, amelyiket átalakítják és akár százzal mennek vele, mert nyilván nem ebből kell kiindulni, hanem abból, hogy

egy átlagos roller tud 25 km/órával menni, és annak igenis helye van a közlekedésben"

– mondta.

Pukler Gábor szerint az elektromos rollert ahelyett, hogy "tiltanánk" vagy "ellenségként tekintenék rá", a közlekedésben hasznosnak mondhatjuk, mert egy autót helyettesít, amivel parkolóhely szabadul fel, a dugók száma is tud csökkenni, ráadásul kis távolságokra "abszolút vállalható eszköz".

Éppen ezért tartja fontosnak megmondani, milyen felszereléssel, feltételekkel és módon lehet az elektromos rollert a közlekedésben használni. Mint mondta: erre nemcsak nekik vannak javaslataik, hanem több ebben érintett forgalmazó, flottakezelő már megtette a javaslatát.

"A jogosítvány érdekes kérdés. Azt mondanám inkább, hogy a Kresz-ismeret nem lenne baj, de ez nem csak az e-rollerel kapcsolatosan lenne jó, hanem általában" – fogalmazott Pukler Gábor. A szövetség elnöke szerint fontos lenne, ha már az első osztályos diákok találkoznak a szabályokkal, és tudnák, miként kell közlekedni, hiszen ők nemcsak rollert, hanem kerékpárt is használnak. "Most kiemeljük a rollert, de ott van az elektromos kerékpár is. Nemcsak a rásegítéses, hanem a full elektromos, ami szintén nincs bekategorizálva" – mondta.

Pukler Gábor

12 vagy 14 éves korhoz kötné az e-roller használatát, ha a gyerek részt vesz a közlekedésben.

Ha ennél fiatalabb a használó, akkor olyan eszközt javasol, ami maximum öt km/órával tud menni akár a járdán is. Szerinte ezeknek az eszközöknek nagy része nem rendelkezik egyedi azonosítóval, és több tízezer van belőlük a piacon.

Az ellenőrzött elektromos rollerekről kívülről "nagyon nehéz megmondani", milyen sebességgel tud menni. Emiatt a sebesség alapján kellene eldönteni, hogy például 25 km/óra feletti teljesítményre képes eszközök részt tudnának-e venni a közúti forgalomban. A szövetség elnöke hozzátette: ugyanúgy a kerékpáros is részt vesz a forgalomban, ám ahhoz nem kell jogosítványt. A segédmotoros kerékpárhoz azonban már kell jogosítvány, védőfelszelés, bukósisak, fékrendszer, irányjelző és kötelező biztosítás is, amit annak az egyedi azonosítója alapján tudnak összekötni a rendszerekbe.

Megjegyezte: a rollerek kilencven százalékánál nincs irányjelző, pedig elő lehet írni a jövőben. Ugyanakkor mindenképpen kell foglalkozni azzal, hogy mi legyen a most piacon lévő, az emberek által megvásárolt több százezer forintos eszközök sorsa, amely nem rendelkezik ezzel. A szabályozásokat éppen emiatt kell körültekintően megalkotni, de ennek a folyamata még mindig az előkészítés fázisában van. Pukler Gábor kijelentette: ő maga bízik abban, hogy a következő fél-egy évben az e-rollerekre vonatkozó szabály megjelenik.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán