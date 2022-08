Jelentősen magasabb szőlőárakat tart indokoltnak az agrártárca - a nap hírei

Hétfőn jár le az augusztus elsejei árváltozás miatt meghosszabbított diktálás időszaka az energiaszolgáltatóknál. Ha az ügyfél nem küldi el az aktuális mérőóra állását, akkor becsült érték alapján számlamegosztás történik: a július 31-ig elfogyasztott és az augusztus 1-jétől felhasznált energia mennyisége külön sorban szerepel majd a számlán.

Idén az energiaár emelkedések hatása csak kevéssé befolyásolja az ELTE megszokott működését, a jövő évre vonatkozó szerződések előkészítése pedig jelenleg is zajlik az energiaszolgáltatókkal. Korábban a Népszava írta, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése novembertől márciusig tartó távoktatásra készül a rezsi emelkedése miatt. Az ELTE most azt hangsúlyozta: az egyetem kancellári vezetése minden érintettel közösen fogja kidolgozni azokat az alternatívákat, amelyek biztosíthatják, hogy lehetőség szerint a jelenléti órák száma ne csökkenjen, az Egyetemen zajló szakmai munka ne szenvedjen csorbát.

Továbbra is biztosítani tudják a szerződéses mezőgazdasági vízigényeket a térségi igazgatóságok - erősítette meg az InfoRádiónak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli igényt benyújtóknál lehet fennakadás, de ezekben az esetekben is megpróbálják biztosítani a lehetőséget. Közben a meteorológiai szolgálat arról írt Facebook-oldalán, hogy a hőség és az aszály is fokozódik a következő napokban. Az aszályhelyzetet tragikusnak nevezik.

A tavalyinál jelentősen magasabb szőlőárakat tart indokoltnak az agrártárca. Az okok között az idei szüretnél az alacsony termésre vonatkozó becsléseket és a szőlőár előrejelzéseket említette a minisztérium.

Júniusban 8,1 százalékkal csökkent az építőipar termelése az előző év azonos időszakához képest - közölte a nyers adatok alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a második negyedévben az építőipar termelői árai az előző év azonos időszakához viszonyítva 25 százalékkal, az előző negyedévhez képest pedig 7,6 százalékkal nőttek.

Már igényelhetik a bérköltség támogatást a vidéki álláskeresőket alkalmazó cégek. Az újonnan felvett, vidéken regisztrált álláskeresők után legfeljebb havi 150 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a munkaadók. Azoktól, akik élnek a lehetőséggel akár a bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó háromnegyedét is átvállalhatja az állam. Az új program Budapesten és Pest megyén kívül az ország minden részében elérhető.

42 ország - köztük Magyarország is - arra kéri Oroszországot, hogy vonja vissza csapatait a megszállt dél-ukrajnai zaporizzsjai atomerőműből. Közös közleményük szerint ez lehetővé tenné, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség biztonságos körülmények között, az ütemterv szerint folytathassa Ukrajna atombiztonsági feladatai teljesítésének az ellenőrzését. Az ügynökség szakértőinek ellenőrizniük kellene a március óta orosz kézen lévő létesítményt, de az ENSZ, Oroszország és Ukrajna nem tud megegyezni a látogatás tervezésében.

Ukrajnában újabb 90 nappal, november 21-ig meghosszabbították a hadiállapotot és az általános mozgósítást. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvényjavaslatát egyhangúlag hagyta jóvá a parlament. A döntés értelmében a következő három hónapban továbbra sem hagyhatják el az országot a hadköteles, 18 és 60 év közötti férfiak, és bármikor megkaphatják a behívójukat a hadseregbe.

Látványos légibemutató lesz az idei augusztus 20-ai ünnepen, a honvédség mellett civil gépek is lesznek – közölte Kovács Zoltán államtitkár. A légiparádén a Magyar Honvédség valamennyi géptípusa részt vesz. Az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője hangsúlyozta: az előkészületek rendben haladnak, semmi akadálya sincs az ünnepi programok megtartásának.

Már hétfőtől forgalomkorlátozások vannak a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítő munkái miatt. A változások a közösségi közlekedést is érintik. A budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és Margit híd között egy teljes hétre, valamint augusztus 22-e és 25-e között minden éjszaka 22 óra és másnap reggel 6 óra között zárják le. A pesti alsó rakpartot a Lánchíd és Közraktár utca között péntekig minden éjszaka, majd péntek 20 órától augusztus 22-én 6 óráig, valamint augusztus 22-én 22 óra és másnap reggel 6 óra között zárják le. Lezárják továbbá a Lánchíd utcát szerda 6 órától várhatóan augusztus 22-én 22 óráig, továbbá az Andrássy utat a Kodály köröndnél szerdán és csütörtökön 22 órától következő nap 4 óráig.

A kormány felgyorsítja a több HÉV-vonal összekötésével tervezett, úgynevezett ötös metró fejlesztését – közölte a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportja közösségi oldalán. A múlt pénteki Magyar közlönyben jelent meg a szentendrei, a ráckevei és a csepeli hévek korszerűsítési, illetve meghosszabbítási tervekről szóló rendeletek. A beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánították, a megállapított területsávok két évig védettséget élveznek.

