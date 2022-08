Újabb, nem uniós országok előtt nyitották meg a magyar munkaerőpiacot

A szomszédos Szerbia és Ukrajna után 9 unión kívüli ország munkavállalói számára jelentett be könnyítéseket kormány, többek között a mongóliaiak és a fülöp-szigetekiek jöhetnek ide dolgozni. Mostantól brazilokat, kolumbiaiakat és például oroszokat is várnak, mivel újabb hat ország állampolgáraira terjesztették ki a gyorsított eljárást a Magyar Közlönyben megjelentek szerint - számolt be róla az RTL Híradó.

A könnyítés azt jelenti, hogy az idegenrendészeti és a munkaügyi hivatal eljárása van összevonva és ez 8-10 hetes átfutási időt jelent, szemben a normál ügymenetbeli akár féléves átfutással.

A KSH idén első negyedévi adatai szerint közel 87 ezer állás volt betöltetlen Magyarországon, 39 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A második negyedévben sem enyhült érdemben a munkaerőhiány. A tévécsatorna riportja szerint az adminisztratív könnyítések

legfeljebb néhány tízezer külföldit vonzhatnak Magyarországra munkavállalási célból,

vagyis ez nem oldaná meg teljesen a munkaerőhiány problémáját.

A Technológiai és Ipari Minisztérium a "nyitással" kapcsolatban annyit közölt, hogy az ország egyes területein elegendő hazai munkaerő hiányában nem biztosítható a folyamatos, több műszakos termelés.

