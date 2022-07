Hornung Ágnes: a jövő évi büdzsé is a családok költségvetése lesz

Hornung Ágnes azt mondta, a jövő évi büdzsé is a családok költségvetése lesz, hiszen jövőre 3225 milliárd forintot költ a kormány a gyermekes családokra, ami 447 milliárd forinttal magasabb az idei kiadásnál. Hozzátette: a különböző családtámogatási formákat a továbbiakban is igénybe lehet venni.

Példaként elmondta, hogy a családsegítő szolgáltatások – bölcsődei, óvodai ellátás, étkeztetés, táboroztatás – kerete 15 százalékkal 566 milliárd forintra, a lakástámogatásokra fordítható források 28 százalékkal, a pénzbeni ellátások 19 százalékkal emelkednek jövőre, de a Nők 40-programra fordítható keretösszeg is 12 százalékkal emelkedik.

Hornung Ágnes kiemelte, a kormány célja továbbra is az, hogy a koronavírus-járvány és a háború miatt kialakult helyzetben a magyar családok továbbra is biztonságban lehessenek.

Az egyik fő cél, hogy kiszámítható környezetet tudjanak nyújtani a családoknak egészen a gyerek születésétől a nyugdíjig

– tette hozzá.

Az államtitkár kitért arra, hogy a kabinet továbbra is kiemelt figyelmet fordít a munkahelyek megőrzésére, számos olyan eleme van a családtámogatási rendszernek, amely segíti a nők visszatérését a munkába.

Hornung Ágnes szólt arról is, hogy a kormány eleget tett törvényi kötelezettségének a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését illetően, év elején megtörtént a nyugdíjemelés és ha szükséges, végrehajtják az év végi nyugdíjkorrekciót is. Emellett az árstop, a rezsicsökkentés és a rezsivédelmi alap biztosítja azt, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyenek az idősek is – közölte.

