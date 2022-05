Orbán Viktor másra bízta a válaszokat, de a szócsatáknak nem lesz vége

Magyarországon sokáig a miniszterelnökön kívül csak a miniszterek és az államtitkárok számítottak politikai felső vezetőnek, de már a kormányfő politikai igazgatója is az. A politikai igazgató a miniszterelnök főtanácsadója, magyarázta Orbán Balázs korábban az InfoRádió Aréna című műsorában. „Nekem az a dolgom, hogy a miniszterelnök körül dolgozó tanácsadók munkáját koordináljam, illetőleg én magam is tanácsadói feladatokat látok el… ez a kormányzati szerkezet része, miniszterelnöki biztosként látom el ezt a feladatot” – fogalmazott.

A politikai igazgatónak most még nagyobb lett a mozgástere, hiszen egy új módosítás értelmében ezentúl

a miniszterelnök helyett a politikai igazgató is válaszolhat az országgyűlési képviselők interpellációira és kérdéseire.

Az interpelláció és a kérdés nagyon fontos parlamenti műfaj: a képviselők ezeket az Alaptörvényben is nevesített eszközöket alkalmazva közvetlenül fordulhatnak a kormány tagjaihoz vagy azok megbízottjaihoz, sőt, kérdés esetében az alapvető jogok biztosához, az Állami Számvevőszék elnökéhez, a legfőbb ügyészhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez.

Interpelláció csak kormánytagokhoz lehet intézni, viszont a képviselőt megilleti a viszontválasz joga és az, hogy ne fogadja el a választ. Ez utóbbi esetben az Országgyűlésnek kell szavaznia arról, hogy elfogadja a választ, vagy nem. A miniszterelnök azonban megteheti, hogy „halaszthatatlan közfeladataira hivatkozva” egy miniszterre vagy egy államtitkárra bízza a választ. És Orbán Viktor általában él is ezzel a lehetőséggel. Az tehát, hogy mostantól a politikai igazgatója, Orbán Balázs is válaszolhat az interpellációkra és a kérdésekre, nem nagy változás, hiszen ő a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkáraként eddig is gyakran megtette.

Fontos kiemelni azonban, hogy

a törvénymódosítás az azonnali kérdésekre nem vonatkozik,

ha ő a címzett, azokra továbbra is a miniszterelnöknek kell válaszolnia, a házszabály szerint legkésőbb a képviselő személyes válaszadást kérő nyilatkozatát követő 3. soron következő azonnali kérdések órájában. Attól, tehát nem kell tartani, hogy az Országgyűlés élő közvetítését vagy az InfoRádió parlamenti tudósításait figyelemmel kísérő választópolgároknak a jövőben nélkülözniük kell a szócsatákat az ellenzék és Orbán Viktor között.

A 36 éves jogászi is politológus végzettségű Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese valamint parlamenti és stratégiai államtitkára 2021. augusztus 20-án lett Orbán Viktor politikai igazgatója, és 2020 óta ő a Matthias Corvinus Collegium kuratóriumi elnöke is.

