Magyar György: személyes garanciát vállalok arra, hogy az MMM-ből soha nem lesz párt

Már többször beszélt Márki-Zay Péter arról, hogy pártot akar alapítani, elsők között márciusban éppen miniszterelnök-jelöltként az InfoRádió Aréna című műsorában. A választási vereség után most ismét napirendre került a kérdés, a hódmezővásárhelyi polgármester hétfőn a Facebook-oldalán arról írt, hogy "egy valódi politikai alternatívát szeretnénk kínálni. Egy olyan jobbközép irányultságú néppártot építünk, amelyben ott vannak a konzervatívok, a keresztények, a zöldek és a liberálisok is." A poszt végét azt is megjegyezte, hogy a pártalapítással kapcsolatos kérdésekre a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) május végi tisztújításán tudnak pontot tenni.

Az általa elnökölt szervezet több ismert tagja azonban nem támogatja a párttá alakulás ötletét, így nyilatkozott az alelnök, Kész Zoltán és Üveges Gábor, valamint Lukácsi Katalin is. Ennél is határozottabb álláspontot képviselt az InfoRádiónak nyilatkozó Magyar György.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi és alapító tagja kifejtette, hogy a mozgalom kifejezetten azért jött létre, hogy segítse és támogassa az ellenzéki együttműködést, és szerinte soha nem alakulhat át párttá, mert olyan sokszínűséget jelenít meg, amit nem lehet átformálni semmilyen párttá.

"Én mint az alapítók egyike és ötletadója a leghatározottabban tiltakozom az ellen, hogy ebből a mozgalomból valaha is párt legyen.

Ha Márki-Zay Péternek vagy bárki másnak pártalapítási elképzelései vannak, nyitva van a pálya" – mondta az ügyvéd, és hozzátette, meggyőződése szerint a jelenlegi közpolitikai helyzetben erre semmi szükség nincs, nincs itt az ideje.

"A mozgalmat nem adjuk, ezt határozottan kijelenthetem, sőt ma már eljutottam odáig, hogy személyes garanciát vállalok arra, hogy az MMM-ből soha nem lesz párt. A mozgalomban jelenlévő tagság többsége nem támogatja, néhány karrierista tolja ezt a vonalat, de megítélésem szerint ebbe a tagság nem lesz partner. Lesz közgyűlésünk és meggyőződésem, hogy csak az maradhat végső következtetés, hogy a mozgalom az mozgalom marad" – mondta Magyar György.

Kész Zoltán, az MMM alelnöke egy nyílt levelet tett közzé, ebben a kampánypénzekkel való elszámolásra szólítja fel Márki-Zay Pétert az után, hogy a sajtóban megjelent, hogy a közös ellenzéki kampánycsapat szerint körülbelül 100 millió forintot tartott meg a mozgalom az ellenzéknek utalt adományokból. Márki-Zay Péter erre úgy reagált, hogy szerinte ez az MMM pénze, és ő fogja felhasználni arra, amire kapta: Orbán Viktor leváltására.

"Amikor elindult a kampány és kiderült, hogy az MMM elnöke, Márki-Zay Péter lesz a közös miniszterelnök-jelölt, a mozgalom elnöksége passzivitásba vonult, nem hoztunk döntéseket, hagytuk, hogy a kampány menjen a maga útján, a hat párt és Márki-Zay Péter és kampánycsapata bonyolítottak le minden ezzel kapcsolatos tevékenységet" – reagált a hírre Magyar György, és hozzátette:

"Ha Kész Zoltán felszólítja a tisztességes elszámolásra, azzal csak egyet tudok érteni,

és ameddig ezek az állítások nincsenek tisztába téve, addig nem szabad ezekről érdemben beszélni, ha nincs megállapodás, akkor csakis a nyilvánosság, csakis a transzparencia tudja ezt a kérdést helyretenni."

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt