Tagadja az Anonymus-maszkos alak korrupciós vádjait a kerületi polgármester

Újabb videóval jelentkezett az Indexen az Anonymus-maszkos alak, aki ezúttal egy olyan ismeretlen eredetű hangfelvételt mutatott be, amelyen egy férfi, akit Patek Gáborként, Gajda Péter kispesti szocialista polgármester volt kabinetfőnökeként azonosított, arról beszél, hogyan játszottak át lakásokat Szaniszló Sándor XVIII. kerületi DK-s polgármesternek. A szivárogtató a portál által közölt felvételen jelezte, minden birtokában lévő bizonyítékot átad a nyomozóhatóságnak.

Az alak tájékoztatása szerint a felvételen egy férfi beszél egy korrupciós módszerről, amelynek keretében épülő lakásokat játszanak át nyomott áron az aktuális kerületvezetésnek. Az Index által közölt hangfelvételen az hangzik el, hogy a beszélő állítása szerint hogyan szokta lemenedzselni, hogy társasházakat felhúzó építési vállalkozók az ügyintézés során előnyökhöz jussanak az önkormányzatnál. A szivárogtató állítása szerint nem pénzben, hanem lakásokban kapják a jutalékot a kerületvezetők, a beszélő Szaniszló Sándor polgármestert és egy alpolgármesterét nevezi meg kedvezményezettként, akik állítása szerint az újonnan épülő házakban a piaci ár felének megfelelő összegért kapnak lakást.

Egy konkrét társasházi beruházást is említ a férfi, ott állítása szerint négy lakás átadásában sikerült megállapodni, ezekből egy-egy illeti a két kerületi vezetőt. A hanganyag végén a feltehetően Patek Gáborként azonosított férfi még arról is beszél, hogy Szaniszló Sándor olyan elégedett az üzlettel, hogy amikor a legutóbb összefutottak, még reggelizni is meghívta őt.

A Telex megkeresésére Szaniszló Sándor közölte, hogy „az elhangzott súlyos állítások közül egyik sem igaz”, és ez a Városháza-ügyhöz hasonlóan a kampányban célzottan előállított, csúsztatásokkal, hazugságokkal teli anyag. A DK-s polgármester közlése szerint Patek Gáborral az önkormányzat semmilyen szerződéses kapcsolatban nem áll, vele az elmúlt években mindössze kétszer találkozott, de egyszer sem hívta meg reggelizni.

Az állítólagos lakásügyletről azt közölte, „fizikai képtelenség, ezért nyilvánvaló hazugság, hogy akár én, akár bármely vezetőtársam lakásokat kapott volna Patek Gábortól vagy bárkitől”. Ezt azzal támasztja alá, hogy a felvételen említett társasházak közül „az egyiknek épp a múlt héten tették le az alapkövét, még az építés sem kezdődött el, nemhogy a lakások értékesítése. A másik általa említett épület pályáztatása pedig még le sem zajlott.”