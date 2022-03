Ellenzéki beismerés? Nem küld Magyarország fegyvereket Ukrajnába

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt a közelmúltban többször állította, hogy a kormány vádjaival szemben nem az ellenzék küldene kormányra kerülve fegyvereket és katonákat Ukrajnába, hanem a kormány tesz ilyet jelenleg is, aktívan. Erről a politikus szerdán is beszélt a köztévének adott interjújában ("éppen Orbán Viktor küld fegyvereket Ukrajnába, most is van fegyverszállítás Magyarországon keresztül, magyar gépek részt vesznek ebben"), ezért a Telex utánajárt, tényleg igaz-e ez a valóságban, miközben a kormány azt állítja, nem vesz részt semmilyen közvetlen fegyverszállításban a háború sújtotta országba.

Az Egységben Magyarországért a Telex megkeresésére azt válaszolta, "Márki-Zay Péter azokra a magyar lajstromban lévő, pápai bázison állomásozó NATO gépekre gondolt, amik részt vesznek a fegyverszállításban". Vagyis

arra a C-17-es Boeingre célzott, ami magyar felségjelzésű és Pápán állomásozik, és február 27-én gránátokkal és rakétákkal megrakva indult el Hollandiából egy meg nem nevezett kelet-európai országba, hogy a fegyvereket onnan Ukrajnába szállítsák.

A gépet 12 ország közösen birtokolja, felségjelzése pedig azért magyar, mert Magyarországon vették nyilvántartásba, repülési órákat bármely ország vásárolhat, így az összeállításban olvasható feltételezésben az fordulhat elő, hogy a 12 országból bármelyik szállíthat fegyvert és katonai erőt, de közvetlenül Ukrajnába aligha, erre pedig nincs is bizonyíték.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd