Schadl-ügy: három tárcánál is házkutatást tarthattak

Összehangolt akciókkal készült tavaly november 25-re a Központi Nyomozó Főügyészség. Reggel nagyjából egy időben kezdtek házkutatást ugyanabban az ügyben három különböző helyszínen. A Miniszterelnökségen, az Emberi Erőforrások Minisztériumában és az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is iratokat kerestek azokról a pályázatokról, amelyekről Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára telefonon beszéltek egymással – írja az rtl.hu arra hivatkozva, hogy a birtokában vannak az eljárás nyomozati anyagai.

A portál állítása szerint az ügyészek a Miniszterelnökség Bihari János utcai épületébe értek oda először, ott van a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János hivatala, és Schadl cégével, az Aqua Energy Solution Zrt.-vel kapcsolatos iratokat, illetve a csökkentett szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos pályázatokat kerestek, de végül semmit sem találtak. A cikk szerint Süli János naptárában nem volt nyoma a cég ügyeivel kapcsolatos találkozónak, megnézték Kovács Pál államtitkár naptárát is, mert ő foglalkozik ezekkel a pályázatokkal a minisztériumban, de abban sem találtak semmit.

Völner Pál a lehallgatott beszélgetésekben állítólag arról is beszélt, hogy Steiner Attilánál, az ITM körfogásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkáránál is érdeklődött pályázati lehetőségekről a vízzel működő motorhoz. Az ügyészek a feltételezések szerint az ő államtitkárságán is jártak, ahol a pályázati felhívások és a támogatott pályázatok listáját adta át nekik az államtitkár tanácsadója. Schadl cégére külön is rákerestek, de nem találtak semmit.

Az Emmibe a portál szerint azért mentek a nyomozó ügyészek, mert Schadl György többször kért segítséget Völner Páltól egy oktatási központ engedélyei miatt is. Az ügyről több iratot is találtak.

