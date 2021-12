Gulyás Gergely: a népszavazás a legerősebb jogi eszköz a genderlobbi ellen

Terjedelmes interjút adott a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Indexnek, számos kérdésben kifejtve a kormány vagy a saját álláspontját.

Az itthon és a világban is jellemző növekvő ütemű áremelkedésekkel kapcsolatban elmondta, mindent megtesz a kormány és a jegybank, hogy ez az időszak Magyarországon mielőbb véget érjen. Szerinte

"az infláció már a következő év második felében visszatér a normális kerékvágásba".

Hozzátette, a beruházásoknál is meg kell nézni, hogy hol túlfeszített a piac. Például az építőipar ilyen, ezért itt érdemes ütemezni az állami beruházásokat.

Az uniós helyreállítási alapból Magyarországnak járó forrásokkal kapcsolatban elmondta: van egy uniós jogszabály, ami a bizottságot a tagállamokkal való megegyezésre kötelezi. "Tartalmilag már júniusban egyezségre jutottunk az Európai Bizottsággal, azonban a gyermekvédelmi törvény miatt zsarolni kezdtek bennünket. Emiatt Gulyás Gergely úgy látja,

most már a választásokig mérsékelt a hajlandóság Brüsszelben az aláírásra,

és okkal feltételezhető, hogy ezzel a választásokat akarják befolyásolni. Közölte: mivel előfinanszírozás van az uniós projektek esetén, ezért minden pályázatot ki tudunk írni, el tudunk bírálni és ki tudunk fizetni.

A Városháza-ügyről is kifejtette véleményét: szerinte a fővárosi önkormányzat egy nagy intézmény, és a baloldal itt akarta bebizonyítani, hogy alkalmasak a kormányzásra, de ez nem sikerült, "hiszen vagy nem tudják, hogy milyen korrupciós ügyek történnek alattuk »jutalékos rendszerben», vagy – ami még rosszabb – tudnak mindenről és mégis megengedik".

Orvosi béremelés, egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak járó béremelés, pedagógus béremelés, 25 év alattiak adómentessége, családi adó-visszatérítés, minimálbér-emelés, 13. havi nyugdíj, és most az 5 százalékos nyugdíjemelés - a népjóléti intézkedések és a költségvetés, valamint a jövő évi választások közti összefüggést firtató kérdésre Gulyás Gergely azt mondta, idén minden valószínűség szerint hat és hét százalék közötti gazdasági növekedés lesz, amelyre nem volt példa a rendszerváltoztatás óta. "Emlékezhetünk, a szocialisták kormányzása alatt a választás előtti utolsó évben mínusz hét százalék volt a gazdaság „teljesítménye”, nálunk pedig közel lesz a plusz héthez." Kijelentette, hogy "ha van kormány, amelyet fegyelmezett pénzügyi politika jellemez, az éppen a miénk".

Völner Pál volt államtitkár ügyével kapcsolatban azt mondta, a bíróság dönt, ő reménykedni tud abban, hogy nem megalapozottak a súlyos vádak. "Két dolog azonban biztos: egyrészt a jobboldalon még az alapos gyanúnak is van következménye, másrészt azok a vádak porba hullottak, amelyek szerint Magyarország ne lenne jogállam, és itt bárki bármit következmények nélkül megtehetne."

A gyermekvédelmi kérdésekkel kapcsolatos, a jövő évi országgyűlési választásokkal együtt megtartani kívánt népszavazásról Gulyás Gergely elmondta: az ország jövője szempontjából meghatározó, de ugyanígy meghatározó az is, hogy Magyarországra is betörhet-e az időnként már az erőszak határait is túllépő genderlobbi. Emlékeztetett, "amikor 2016-ban a bevándorlási kvóta elutasításáról szavaztunk, a kormány álláspontja világos volt. Mégis

az Európai Unióban a népszavazáson kifejezett társadalmi ellenállás révén sikerült megakadályozni azt, hogy kötelező kvótákat vezessenek be a migránsok szétosztására.

Most is van egy jelentős európai nyomás, a gyermekvédelmi törvény miatt nem írta alá a bizottság a helyreállítási alapról szóló megállapodást. Három évig viszont nem lehet változtatni azokon a szabályokon, amelyeket egy népszavazás következtében alkot meg az Országgyűlés. Ezért ez ma a legerősebb jogi eszköz a kezünkben."

Ön hogy látja, a migrációs álláspontjuk vagy a gyermekvédelmi törvény generálta a nagyobb konfliktust az EU-val? - hangzott az egyik kérdés. Gulyás Gergely szerint a gyermekvédelmi törvény esetében azért erősebb az ellenállás, mert a migráció kapcsán néhány hónap után a nyugat-európai közvélemény is megfordult, és ezért az ottani kormányok sem tudták tartani az eredeti pozíciójukat.

Azoknak a keleti vakcinákkal oltottaknak, akik külföldre szeretnének utazni, továbbra is a Janssen egyadagos, a legtöbb országban elfogadott koronavírus-oltást javasolja emlékeztető, harmadik dózisként. A korábbi kavarodást (egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és álláspontok) tisztába teendő kijelentette:

"konzultáltam Merkely Béla professzor úrral, és garantálta, hogy az összes orvostudományi egyetem beadja a Janssent a Szputnyik után."

Van elég Janssen: körülbelül kétmillió ember kapott Szputnyik V-t vagy Sinopharmot, és mintegy négymillió dózis egyadagos oltás van a raktárakban.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor