A HIV-terápia már annyira eredményes, hogy teljes értékű életet lehet élni

Magyarországon nincsen érdekképviseletük a HIV-fertőzéssel élőknek, ezért tíz érintett aktivista összeállt, és 2020 novemberében létrehozta a Retropajzs Egyesületet. Az elnököt, Évát, akit az InfoRádió szólaltatott meg, 2016-ban szűrték ki AIDS-stádiumban, és akkor úgy engedték ki a kórházból, hogy ha nyilvánossá válik a betegsége, akkor többet nem taníthat, a gyereke pedig nem mehet közösségbe. Most pedig már a gyógyszereknek köszönhetően tünetmentes HIV-vel élő lett belőle, és teljesen egészséges, HIV-negatív, tízhetes gyermekét neveli.

"Ez is az egyesületünk egyik célja, hogy a társadalom viszonyulása HIV-hez megváltozzon, mert megrekedt ez a viszonyulás a 30 évvel ezelőtti szinten. Sajnos még nem tudják az emberek, hogy ez egy teljesen jól kezelhető betegség" – mondta az elnök.

A stigmaoldás és a prevenció mellett a HIV-szűrés fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Az egyik fontos céljuk, hogy protokollváltoztatást szeretnének elérni az egészségügyben, hogy járjon a kismamáknak a HIV-szűrés, és ne a szerencsén múljon, hogy egy kisbaba egészségesen szülessen. Éva az első kisfiát úgy szülte, hogy nem tudta, HIV-hordozó, de szerencsére a gyerek nem lett beteg. Ha időben, az első trimeszterben megtudják egy kismamáról, hogy HIV-pozitív, és elkezdik a gyógyszeres kezelését, akkor a kisbaba egészségesen fog születni.

A gyógyszeres terápia már annyira eredményes, hogy gyakorlatilag teljes értékű életet lehet élni.

"Ezen én is meglepődtem - amikor megkaptam a diagnózist, azt hittem, hogy itt a vég. A Philadelphia című filmből volt az egyedüli ismeretem a betegséggel kapcsolatban, de most futni járok a Városligetbe, tolom magam előtt a babakocsit, viszem pórázon a kiskutyát, ugyanúgy élek, mint előtte, sőt egy kicsikét egészségesebben is. Pontosan akkor fogok meghalni, mint ha nem kaptam volna el ezt a betegséget. Nagy szerencse, hogy már itt tart a kezelés" – mondta az egyesület vezetője.

Hozzátette, azt is szeretnék elérni, hogy mindenki számára kiderüljön, ez egyáltalán nem a homoszexuális férfiak betegsége.

"A HIV nem válogat, nem jó és rossz embereket keres, hanem egyszerűen gazdatestet. Én is heteró nő vagyok és benne van sajnos ez a vírus egy teljesen átlagos kapcsolatban is, ehhez nem kell tartozni sehova" – mondta.

Nyitókép: Burak Karademir/Getty Images