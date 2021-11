Gattyán György változást akar, ha kell, pártot alapít

Magyarország harmadik legvagyonosabb üzletembere, az 51 éves, jelenleg 305 milliárd forintra becsült vagyonú Gattyán György a közelmúltban fizetett cikkekben jelentette be, hogy több száz millióból létrehozott mozgalmat indít, most pedig Friderikusz Sándor legutóbbi podcastjában arról beszélt, hogy ha kell, pártot alapít, és el is indulna a 2022-es országgyűlési választásokon.

Az online streamingpiacon szexoldalakkal meggazdagodó vállalkozó, aki néhány éve az adóhatóságokkal is háborúba keveredett, a cégei egy részét külföldre telepítette, és idejét is javarészt Amerikában töltötte, de most visszatért Magyarországra, és be akar szállni a politikába is.

"Talán pont azért van politikai véleményem, mert elég abszurd, hogy egy magyar üzletembernek félnie kell bármitől is. Úgy gondoltam, hogy ha kell, felvállalom, hogy igenis nem szabad, hogy féljen egy magyar üzletember, és nyugodtan legyen politikai véleménye" – jelentette ki az interjúban.

Az üzletember szerint a magyar politika jelenleg két nagy tömbből áll, amelyek egymást sarazzák, de nem foglalkoznak azzal, miként lehetne a magyarságot, a magyar gazdaságot, életet megújítani, jobbá tenni. Gattyán György szerint ma a digitalizáció lehet az, ami régen a gőzgép volt, ez lehet a motorja egy társadalom, egy ország felemelkedésének. A digitalizációt a zászlajára tűző mozgalma el szeretne jutni a legeldugottabb falvakba is, ezért toboroznak 106 képviselőjelöltet, és már most van közel ezer jelentkező.

Gattyán György elmondta, a mozgalom, amit létrehozott, egy több száz milliós projekt, a pártok pedig eldönthetik, hogy akarnak-e foglalkozni a digitalizáció kérdésével. Bár azt nem mondta el, konkrétan milyen tevékenységet fog végezni az általa létrehozott mozgalom, az azonban kiderült, hogy valamilyen módon a digitalizáció előmozdítását igyekeznek majd segíteni.

Arra a kérdésre, hogy a mozgalom egy bújtatott politikai szervezkedés lenne, Gattyán elmondta, ha nem áll mögéjük senki, népszavazást indítanak vagy párt formájában folytatják tevékenységüket.

"Ha szükséges, párttá szerveződünk, de ez attól függ, hogyan tudunk kommunikálni az úgynevezett politikai elittel – mondta az üzletember, hozzátéve, van még pár hónapjuk arra, hogy ezt megtegyék.

"Ha a magyar társadalom minél több alternatíva közül választhat, akkor végre tudnak dönteni, hiszen most az egyik múlt helyett választhatja a másik múltat, ami nem egyszerű" – mondta Gattyán György. Az üzletember szerint a világ húsz-harminc év alatt sokat változott, a két politikai oldal vezetői egy régi politikai rendszerben szocializálódtak, amely ma már nem állja meg a helyét.

Hisz abban, amit csinál, erős hozzáadott értéknek érzi elgondolását, amelyre felépít egy kampányt és majd meglátja, hogy hogyan rezonál rá a magyar társadalom. "Nem gondolom, hogy egy második Széchenyi vagyok, de ha valaki változtatni akar ma Magyarországon, akkor én nagyon szívesen mögé állok, létrehozva az alapot" – mondta.

A felvetésre, hogy mit szól azokhoz a kritikákhoz, melyek szerint a választás előtt akarja gyengíteni az ellenzéki szövetséget, Gattyán György azt válaszolta, hogy aki ismeri őt, az tudja, hogy nincs jó viszonyban a regnáló kormánnyal.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd