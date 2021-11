Megkezdte működését a Gulág- és Gupvikutató Intézet a Magyar Nemzeti Levéltárban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A levéltár mintegy 700 ezer, többnyire a szovjet lágerekben regisztrált magyar fogoly kartonját dolgozza fel.

Latorcai Csaba, az Emmi közigazgatási államtitkára a közlemény szerint őszinte örömét fejezte ki, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárban szerdától "ennek a sötét és minden szempontból emberellenes korszaknak, mint amilyen a bolsevik diktatúra volt, a kutatása és feldolgozása ilyen szintre emelkedett, hogy egy külön kutató intézet kezdi meg működését".

Az államtitkár megemlékezett a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokról és kényszermunkásokról, akik emléknapja az Országgyűlés 2012-ben hozott határozata alapján minden esztendő november 25-e.

"Meggyőződésünk, hogy csak ez az emlékezetpolitika járul hozzá a magyar közösségek identitásának megerősítéséhez, egészséges önbecsülésének kimunkálásához, ezáltal lelki egészségének megőrzéséhez is. Ezért is kiemelkedően fontos az, hogy a Gulág téma a 2020-ban megújított Nemzeti Alaptantervben, a középiskolai történelemoktatásban is hangsúlyosan jelen van" - idézték a közleményben Latorcai Csabát. Nem jutott tovább a gépi mesterséges intelligencia 2019-ben vette át a Magyar Nemzeti Levéltár azt a mintegy 682 ezer fogolykartont tartalmazó digitális csomagot, amelyhez egy "fapados", cirill betűs, orosz adatbázist kaptak. Nyilvánvaló volt, hogy ezt umán erőforrással nehezen lesz feldolgozható, akár tíz évig is eltarthatna. Ezért mesterséges intelligenciával, informatikai technológiákkal dolgozták fel, fordították le a 17 millió adatsort. Mostanra odáig jutottak, hogy bár a mesterséges intelligencia tanul és tanítható, tisztázni kell bizonyos kérdéseket és ehhez emberek kellenek. Ismerni kell az iratanyag sajátosságait, hogy az orosz levéltárosokkal való kapcsolatok során konkrét kérdéseket tudjanak megfogalmazni - mondta megkeresésünkre Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója. Az adatokat az orosz katonák írták össze az 1941 és 1956 közötti időszakban azokról, akik biztosan odakerültek a gyűjtőtáborba. Ha valaki az út közben például elhunyt, akkor nem szerepel a nyilvántartásban. Egy-egy kartotékon, ha teljesen kitöltötték, 14-18 releváns adat szerepel születési év és hely, katonai beosztás vagy akár civil foglalkoztatás, apa neve stb. Az ezeket tartalmazó adatbázist 2021. február 25-én tette nyilvánossá a levéltár, azóta bárki online kereshet benne , ha tudja a keresett ember nevét, születési helyét és idejét. Sok benne ugyanakkor a bizonytalanság, mert orosz katonák írták a neveket, számos elhallás, rosszul írt adat lehet. A gyűjtemény feltárására és kiegészítésére további 9 magyarországi adatbázissal a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságát kérték fel. Az intézet létrehozásának céljáról és a kutatómunkáról részletesen Szabó Csaba beszélt az InfoRádióban, az interjú alább meghallgatható.

Nyitókép: Wikipédia