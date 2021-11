Rusvai Miklós: kicsit elkésett, aki még nem vette fel az oltást

A lélegeztetőgépen lévők és a kórházban ápoltak száma csak közelít a 2021-es számokhoz, az elhunytak számában pedig számításai szerint 20 százalékkal „jobban állunk”, mint tavaly ilyenkor, de a helyzet korántsem olyan kedvező, mint gondolta – mondta az ATV-nek Rusvai Miklós.

A szakember beszélt arról is, hogy az oltási kedv sajnos alább hagyott, ennek okát ő a lakosság bizalmatlanságában látja. Viszont szerinte az oltottsági igazolás szélesebb körű megkövetelésével több 100 ezer ember még meggyőzhető lenne. Mint mondta, nagyon fontos lenne, hogy az emberek lássák és tudják, hogy az oltás mennyire véd, éppen ezért szerinte nyilvánosságra kellene hozni az adatokat.

Továbbra is mindenkit az oltás beadatására buzdít. „Akik eddig nem vették fel az oltást, már egy picit késésben vannak, ne felejtsük el az első oltás után 3 héttel lehet beadni a második oltást. Igazi védettség a második oltás után két héttel alakul ki. Tehát, ha valaki most adatja be az első oltást, akkor az csak 5 hét múlva lesz védett. Én épp akkora várom a járvány tetőzését – magyarázta. – Most, ebben a felfutó szakaszban lenne a legnagyobb szüksége az oltatlanoknak védettségre. Én őszintén nagyon remélem, hogy azok, akik eddig még alapimmunizálást sem kaptak, megússzak a következő öt hetet.”

