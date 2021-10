Figyelmeztetés: balesetveszély a magyar utakon

Az őszi csapadékosabb időjárás és az évszakhoz kapcsolódó mezőgazdasági munkák során időszakosan sárfelhordásos szakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. A termőföldekről közútra történő sárfelhordást ugyanakkor sokkal egyszerűbb megelőzni, mint megszüntetni, ennek fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) új, közös videójában.

A Magyar Közút útellenőrei folyamatosan járják a kezelésükbe tartozó 32 ezer kilométeres közúthálózatot, munkájuk része az is, hogy a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében bármilyen közúti szennyeződést eltávolítsanak a burkolatról, amit a közlekedők okozhatnak utazásuk során. Ugyanakkor jogszabály is általánosan tiltja a szennyezést, hiszen azon túl, hogy a biztonságos közlekedést veszélyezteti, esztétikailag sem nyújt szép látványt egy sáros burkolat. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a mezőgazdaságban dolgozóknak a kedvezőtlen talajviszonyok ellenére is szükséges a munkájukat elvégezniük.

A Magyar Közút és a MEGFOSZ ezért arra kéri a mezőgazdasági géppel közlekedőket, hogy ilyen esetben a közútra való felhajtást megelőzően a gépjárművük kerekeinek felületéről, valamint a gumi bordáiból távolítsák el a felragadt sarat. Ha erre nem kerül sor és a sár hosszabb ideig a burkolaton marad, akkor azt később sokkal nehezebb letakarítani – csak a többszöri vizes seprés hoz eredményt és jelentős plusz anyagi ráfordítással is jár –, nem beszélve arról, hogy a saras burkolat balesetveszélyes is lehet.

A közlekedőknek érdemes szem előtt tartani, hogy a következő hetekben egyes térségekben a szokásosnál is több mezőgazdasági járművel találkozhatnak, ezért fokozott óvatosságot, türelmet és megértést kérnek tőlük is a szakemberek.

Nyitókép: MagioreStock/Getty Images