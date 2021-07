Elemzés: miért van egyre több fiatal az LMBTQ-közösségben?

A magyar gyermekvédelmi törvény sok vitát kiváltó szabályozása kapcsán külföldi – elsősorban amerikai és brit – felmérések alapján azt vizsgálta meg Karsánszky Ferenc az azonnali.hu-n megjelent elemzésében, hogy az LMBTQ-népszerűsítés befolyásolhatja-e a gyerekeket a nemi irányultság és identitás vonatkozásában, mert akkor ezen a területen az államnak szabályozó feladata van, mind a gyerekek LMBTQ-médiatartalom elérése, mind az iskolai szexuális nevelés ügyében.

A közvélekedés az, hogy senki szexuális orientációját vagy nemi identitását nem lehet neveléssel megváltoztatni, az nem divat és nem választható, így a gyerekekre kizárólag pozitív hatással lehet az LMBTQ-érzékenyítés. Ugyanakkor a genetika mást mond, az eddigi legnagyobb, 2019-es, 492 ezer ember genetikai adatait feldolgozó kutatás szerint a génállomány csak nagyon kis mértékben, körülbelül 8-25 százalékban határozza meg a homoszexuális preferenciát, és ezt a hatást is a gének nagy száma együttesen fejti ki – áll az elemzésben.

A külső hatásokat azért is érdemes jobban megfigyelni, mert a legújabb népességstatisztikai adatok soha nem látott növekedést jeleznek az LMBTQ-fiatalok számarányában az elmúlt 8-10 évben. A Gallup mérése szerint 2012 és 2020 között az LMBTQ-közösség aránya az Egyesült Államokban 3,5-ről 5,6 százalékra nőtt. Az idősebb generációknál alig van elmozdulás, viszont a fiatalabb korosztályokban jelentős a növekedés. Először mérték az LMBTQ-identitás mértékét a Z-generációban: ők rögtön 15,9 százalékkal köszöntek be, ami az Y-generációban mért érték majdnem duplája. Utóbbiak körében is 5,8-ról 9,1 százalékra nőtt az LMBTQ-identitásúak aránya, ez 2012-höz képest 57 százalékos növekmény. Az USA-ban a teljes LMBTQ-közösség több mint fele, 56 százaléka 34 év alatti, 30 százaléka pedig 24 év alatti volt a 2017-es felmérés alapján.

A klasszikus magyarázat szerint az LMTBQ-személyek aránya a társadalomban valójában állandó, hiszen a szexuális orientációt, illetve a nemi identitást a születés határozza meg, és egyéb külső tényező lényegesen nem befolyásolja az LMBTQ-emberek populáción belüli arányát. A társadalmi elutasítás miatt sokan eltitkolják nemi orientációjukat, ezért korábban kisebb számokat láttunk a statisztikákban. Csakhogy a mai fiatalok életét már végigkísérte az LMBTQ-jogok és a társadalmi elfogadás növekedése, ezért a 2010 után mért adatok nagy valószínűséggel valódi növekedést mutatnak – állapítja meg a szerző.

A legújabb, 2019-es brit statisztikai felmérés szerint a brit Z-generáció a maga 7,6 százalékával pont a fele az amerikai kortársaik adatának, de a számok öt év alatt itt is több mint duplájára nőttek. A legfiatalabb, 16-24 éves korosztályba tartozó férfiak között a melegek eddig stagnáló száma 12 hónap alatt majdnem 50 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A 16-24 éves férfiak körében 2018 és 2019 között, mindössze egy év alatt az LMBTQ-identitásúaknál 47 százalék a növekedés, a nőknél 38 százalék. Továbbra is meredeken nő a biszexuálisok száma, az emelkedés oroszlánrészét ismét ők adják, főképpen a nőknél, arányuk 2019-re elérte az 5,5 százalékot a korcsoportban.

Az LMBTQ-közösség fiatalok körében történő robbanásszerű növekedésére a cikk szerint két, az elmúlt tíz évben történt jelentős változásnak lehet szerepe.

Az egyik, hogy az államok aktívan támogatták a melegjogokat, jelentős számú érzékenyítő program futott, és sok ország bevezette a melegházasságot.

A másik a médiabeli tartalomgyártásban az LMBTQ-népszerűsítés korábban nem tapasztalt, nagyarányú előretörése.

A GLAAD Media Institute adatai szerint az amerikai tévésorozatokban megjelenő állandó és visszatérő LMBTQ-szereplők száma a 2011-es 87 főről 2019-re 488-főre nőtt. Ez 460 százalékos növekedés. 2019-ben az országos csatornákon, a főműsoridőben sugárzott sorozatokban minden tizedik állandó szereplő LMBTQ-személy volt, ez az arány 2011-ben még 2,9 százaléknál járt. Tekintve, hogy 2019-ben az USA teljes népességében az LMBTQ-identitásúak száma 5,2 százalék volt, a kulturális trendek mérőeszközének választott LMBTQ tévésorozat-szereplők 10,2 százalékos részarányával ez a kisebbség a médiában kétszeres túlreprezentációhoz jutott.

Felvethető, hogy az LMBTQ népszerűsítésének eredményeképpen sokan úgy vallják magukat LMBTQ-nak, hogy csak a kulturális trend hatására nyitottak ezen életmód felé. A jelenség részben divatáramlatként is felfogható, ahol a veleszületett identitások keverednek a divatidentitásokkal az LMBTQ-közösségben. A fiatalok körében a biszexuálisok száma nőtt radikálisan: történt egy nyitás az LMBTQ-lét felé, de az előző preferenciákat nem zárták le. Az LMBTQ-identitás kedveltté és pozitív értelemben különlegessé vált, és ez növelhette a szexuális kísérletező, kalandozó kedvet. A Gallup a 2020-as USA-adatok ismertetésénél – most először – szintén felveti a divathatást a növekedés magyarázataként.

Ha az LMBTQ mint kulturális trend ekkora hatást gyakorol a fiatal felnőttekre, akkor a náluk sokkal érzékenyebb és befolyásolhatóbb gyerekek hogyan reagálnak egy ilyen kulturális befolyásra? – veti fel a szerző. Ha a fiatal felnőttek egy részét az LMBTQ-népszerűsítés konverzióra készteti, akkor ezt a hatást hatványozottan feltételezhetjük a gyerekek és tinédzserek esetében. Így mielőtt egy állam a gyerekek jogai és az LMBTQ-jogok vonatkozásában döntést hoz, minimum alapos és körültekintő vizsgálatoknak kell ezt megelőznie.

"A magyar jogszabály megfogalmazása pontatlan, elnagyolt, a jelenlegi formájában végrehajthatatlan. De néhány rosszul megírt paragrafus nem jelenti azt, hogy a demográfiai folyamatokra és a médiatartalmak gyerekekre gyakorolt hatására nem kell odafigyelnünk" – írja összefoglalásként Karsánszky Ferenc.

