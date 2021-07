Visszahívták a katonákat a kórházakból

Múlt hét szerdán, június 30-án, a járvány visszaszorulása nyomán arról értesítették az intézmények vezetőit, hogy Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – nyolc hónapos szolgálatuk után – július elsejétől kivonják az odarendelt katonákat, illetve a rendőröket 93 egészségügyi intézményből - írta a Népszava.

A portál által megkérdezett intézmények vezetőit váratlanul érte a döntés, és állították hiányozni fognak az egyenruhások az ellátásból. A katonákról már a járvány alatt is dicsérően beszéltek a páciensek és a kórháziak is. Irányították a betegeket, segédkeztek az oltások adminisztrációjában, a Covid-ágyak bővítésekor cipelték a bútorokat, betegeket – voltaképpen részben a "békeidőben" is fennálló munkaerőhiányt is pótolták.

A katonák kivonásával párhuzamosan a kórházparancsnokokat is visszahívták a gyógyítóintézményekből.

Ők tavaly március óta, azaz 15 hónapja „felügyelték” az intézmények készletgazdálkodását, segítettek megszámolni a főigazgatóknak a védekezéshez szükséges eszközöket, de az ő közbeavatkozásukat kérte a mentőszolgálat is, ha egy-egy intézmény valamilyen okból nem akarta fogadni a beteget. A kórházvezetők úgy vélik, ők a következő járványhullám idején, nagyjából szeptember közepén visszatérhetnek.

