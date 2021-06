Életmentő tesztre hívják a kerékpáros fiatalokat

Az a probléma, hogy mindenféle KRESZ-előképzettség nélkül felpattanhat az ember a biciklijére, és akár a forgalmas belvárosokban is tekerhet – mondta Szayly József, a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete Médiahálózatának alelnöke. Ezért az idén ötödik alkalommal indította el a DUE az Országos Baleset-megelőzési Bizottsággal a Nagy Diák KRESZ-tesztet, amely egy háromfordulós, országos vetélkedő.

Tavaly már csaknem húszezer fiatal töltötte ki az online tesztet, amely számítógépen, mobileszközön és most már applikációban is megválaszolható a 18 kérdéses feladatsor.

"Kicsit hasonló ez, mint amikor az ember elmegy KRESZ-vizsgázni, annyival viszont más, hogy a végén megkapja a helyes válaszokat, és szükség esetén magyarázatot is kap azokra a kérdésekre, amit esetleg nem tudott pontosan" – mondta az alelnök.

Arra is emlékeztetett, hogy noha tavaly kifejezetten pozitívak voltak a közlekedési statisztikák, kevesebben haltak meg a magyar utakon, viszont a kerékpárosforgalom növekedésével nőtt a kerékpáros közlekedési balesetek száma is. "Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak azt, hogy a fiatalok tájékozottabbak legyenek és jobban betartsák a KRESZ-szabályokat" – mondta Szayly József.

Az első fordulóból az ezer legjobb tesztkitöltő jut be a középdöntőbe, a döntőben pedig a két fődíjért, egy ingyenes jogosítványszerzési lehetőséget és egy elektromos robogóért lehet versenyezni.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd