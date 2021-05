Itt a lehetőség: bárki véleményt mondhat az Aquincumi hídról

Évtizedek óta szerepel Budapest fejlesztési és szabályozási terveiben egy új északi híd építése Aquincumnál, a Pók utca és a Váci út között. Ezen a vonalon az Újpesti vasúti hídon (Északi összekötő vasúti híd) jelenleg is van vasúti, gyalogos és kerékpáros kapcsolat a Duna két partja között. Ugyanakkor gépjárművel és közösségi közlekedéssel csak nagy kerülővel lehet elérni az Árpád híd és a Megyeri híd közötti Duna-parti területeket. Egy új híd nemcsak az itt közlekedők életét könnyítené meg, hanem a felesleges kerülők megszüntetésével lehetőséget teremtene arra is, hogy további forgalomcsillapító intézkedések mellett csökkenthető legyen a most leginkább túlterhelt területek és egyben a város egészének forgalma, zaj- és légszennyezése – emlékeztet közleményében a BKK.

Mint írják, a Fővárosi Önkormányzat vezetése elkötelezett a fenntartható közlekedésfejlesztés mellett, ezért fontosnak tartja, hogy a híd és kapcsolódó úthálózata ne terhelje indokolatlan mértékben a közvetlenül érintett lakókörnyezetet, és a kapacitások növelése által ne generáljon nagyobb autóforgalmat Budapest egészében sem. Ezért a korábbi tervek leporolása helyett szinte nulláról kell elindítani a gondolkodást arról, hogy milyen közlekedésfejlesztési megoldással lehetne egyszerre javítani a leginkább érintett területen élők életminőségét és egyben a város egészének közlekedését.

A budapestiek igényeinek megfelelő tervek készülhetnek

Egy 2017-es kormányhatározat nyomán a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elindította az Aquincumi híd megvalósíthatósági tanulmányának készítését. A megvalósíthatósági tanulmány és az első lakossági kérdőív arra keresi a választ, hogy

milyen közlekedési kapcsolatok fejlesztésére van szükség.

A fejlesztés célja, hogy a térségben lakók könnyebben, a kerülőutak csökkentésével elérjék a számukra fontos úticélokat, ugyanakkor a gépjárműforgalomból adódó terhelés ne haladja meg a híd által nyújtott előnyök. A tervezéshez a budapestiek véleményére is kíváncsi a Fővárosi Önkormányzat. A kérdőív célja, hogy a tervezők megismerhessék az érintett lakosság mindennapos közlekedési igényeit, problémáit és a várható konfliktuspontokat. A tervezés során ezeket elengedhetetlen kezelni ahhoz, hogy a könnyebb közlekedés és a nyugodt, élhető városi környezet igényei egyszerre érvényesüljenek – hangsúlyozza a közlekedési központ. A fenti célkitűzések és a lakossági igények megismerésével a BKK által megbízott tervező több változatban is megvizsgálja a híd és a kapcsolódó közlekedési hálózat várható hatásait, amelynek az eredményeit a lakosság a későbbiekben ismét véleményezheti. A tervezés további alakulásáról és a részvételi folyamatról további részletek itt találhatók. „Mondd el a véleményed"

„A most következő körben a környékén lakók és tágabban véve minden budapesti, minden érintett véleményére kíváncsiak vagyunk" – teszi hozzá a várostervező. A témához kapcsolódóan a főpolgármester kabinetfőnöke arról tájékoztatott: elsőként az érintett kerületek polgármestereivel ültek le és beszélték át, hogy mik az általuk vezetett kerületekben élők számára a fontos szempontok a híddal kapcsolatban. Abban mindenki egyetértett, hogy semmiképpen sem cél az autós forgalmat növelni a városban, ezért csak olyan megoldás támogatható, ami hozzájárul a fenntartható közlekedési módok fejlesztéséhez – hangsúlyozta a közösségi oldalán Balogh Samu.

