Minden infó egy helyen a nyári vasúti kerékpárszállításról

A vasúttársaság az ütemes fejlesztések, járművásárlások és felújítások ellenére is elérte a kerékpárszállítási kapacitás felső határát, a lehető legtöbb kocsit közlekedteti a tavasztól őszig tartó bringás szezonban.

A kerékpárosoknak ugyanúgy érdemes előre átgondolni, tájékozódni arról, hogy mely vonattal közelíthetik meg kényelmesebben a célállomásukat, mint ahogy a biciklizés útvonalát is előre megtervezik – hívja föl a figyelmet a MÁV-Start. Ugyanis a legtöbb vonaton (pl. korszerű, alacsony padlós járműveken) a jellegükből adódóan sem növelhető – 4–8, esetenként 12 helyre korlátozott – a szállítható kerékpárok száma. Ez a mennyiség a bringás szezonban ritkán elegendő az egyszerre, akár tömegével megjelenő kerékpáros utazási igények teljes kiszolgálására.

Ám a népszerűbb biciklis túrahelyekre

közlekednek olyan nagy befogadóképességű kocsival kiegészített vonatok, amelyeken 32–36 kerékpár is elfér.

Inkább ez utóbbiakat érdemes választani egyéni vagy csoportos biciklitúrák során is. Kerékpárral utazás szempontjából érdemes elkerülni a hétvégi, 8-10 óra közötti és a késő délutáni, kora esti csúcsidőszakokat – írja közleményében a vasúttársaság. A döntésben, előzetes tájékozódásban is segítséget nyújt a MÁV–Volán-csoport honlapján a belföldi/szolgáltatások menüpontban található kerékpárszállítási aloldal, ahol sok hasznos tanács mellett a jegyváltásról, az elektromos rásegítéses biciklik szállítási feltételeiről, a kerékpáros túrajegyekről, az alkalmas járműtípusokról és a főbb bringás úti célokról is adnak tájékoztatást.

Zemplén

A tavaly decemberi menetrendváltás óta Budapest és Miskolc felől kerékpárszállító kocsival közlekedik vonat a Zemplénbe, amely népszerű turisztikai térséggé vált a biciklisek körében. A Zemplén InterCity Budapest és Sátoraljaújhely között kétóránként közlekedik, amelyen 16 kerékpár szállítható, a biciklik számára is kötelező a helyjegyváltás.

Balaton déli partja

A nyári balatoni utasforgalom minőségi kiszolgálását az elmúlt években a vasúttársaság a lehetőségeihez mérten folyamatosan fejlesztette, melynek hatása a kerékpáros turisták számának növekedésében is megmutatkozik. A tavalyi bringás szezonban rekordot döntött a kerékpárosok száma, csaknem 88 ezren vették igénybe a balatoni vonatokat.

A május 17-től induló Déli→Parti sebesvonatokon legalább 8 kerékpárhely áll rendelkezésre; hétvégeken érdemes ezeket választani a kerékpárosoknak, csoportoknak, mert akkor kétóránként indulnak és nagy befogadóképességű (32–36 kerékpár szállítására alkalmas) kocsival közlekednek az előszezontól. Ezekkel a vonatokkal érhető el a balatoni bringakörút, a legkönnyebben Balatonaligáról indulhatnak kerékpározni. Emellett Budapest és a Balaton déli partja között óránként indulnak a Tópart és Balaton InterCity vonatok, amelyeken 8–8 kerékpár szállítása lehetséges. Ezeken a vonatokon kötelező a kerékpárhely foglalása, ezért javasolja a MÁV-Start a jegyek megvásárlását elővételben, akár az utazást megelőző napon.

Balaton északi partja

A Balaton északi partján a vasúti közlekedés május 30-ig szünetel, Székesfehérvár és Balatonfüred között az utasokat a villamosítás miatt pótlóbusz szállítja, melyeken

a kerékpárszállítás nem lehetséges.

Addig az északi part települései kerékpárral a Déli→Parti sebesvonatokkal érhetőek el Balatonaliga és Szántód (Tihanyrév) felől kerékpározva, vagy a Göcsej és Bakony InterCitykel Veszprém felől, a Veszprém–Balatonalmádi kerékpárúton át.

Május 31-től Budapest és Balatonfüred között kétóránként nagy befogadóképességű kerékpáros kocsival közlekedik a Kék Hullám InterCity. A vasúttársaság a kerékpárosok számára ezt a vonatot ajánlja, Balatonfüred és Balatonalmádi is ezzel a vonattal érhető el a leggyorsabban.

A Budapest és Balatonfüred közötti Katica sebesvonatokon a kerékpárszállítás kevésbé javasolt, a rendelkezésre álló vonatonkénti 4-8 hely csak kerékpárhelyjeggyel vehető igénybe.

Velencei-tó

A Velencei-tavat érintő fontos fejlesztés, hogy a MÁV-Start – kifejezetten a kerékpárosok számára – május 22-től G30 jelzéssel plusz vonatot indít a hétvégi napokon a Déli pályaudvarról Székesfehérvárra. Ezekben nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi is közlekedik, így a kerékpárosoknak, csoportoknak ezen vonatok igénybevételét javasolja a vasúttársaság. A közvetlen G30-as vonatok 8:40-kor és 9:40-kor indulnak a Déli pályaudvarról, visszafelé Székesfehérvárról 17:23-kor és 18:23-kor, Velencéről 17:41-kor és 18:41-kor.

Tisza-tó

A kerékpáros turisták könnyebb eljutása érdekében május 1-től a hétvégi napokon, május 22-től, pünkösdtől pedig a nyár végéig naponta Tisza-tó expresszvonat jár közvetlenül Budapestről Gödöllőn, Füzesabonyon és Poroszlón át Tiszafüredre. A vonat 7:55-kor indul a Keleti pályaudvarról és 10:07-re érkezik Tiszafüredre; visszafelé pedig 17:45-kor indul Tiszafüredről és 20:05-re érkezik Budapestre. A vonatban nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi közlekedik 32 garantált hellyel, így minden kerékpáros utas számára ez a vonat javasolt, amellyel környezetbarát módon juthatnak el az Aktív Magyarország szavazásán az év kerékpárútjának választott, Poroszló és Tiszafüred közötti, új Tisza-tavi kerékpáros hídhoz.

A kerékpárkapacitás bővítés érdekében a mellékvonalakról jól ismert

Bz motorvonatok mellékkocsijaiból idén hetet épít át a MÁV-Start nagy befogadóképességű kerékpárszállítókocsivá,

ezek fokozatosan állnak forgalomba. Velük a nyári hónapokban találkozhatnak majd az utasok: első ütemben június elejétől a Tisza-tó környéki vasútvonalakon. A felújítást tesztnek tekinti a MÁV-Start, ezért várja az utazóközönség visszajelzéseit, hogy az igényekhez igazodva fejleszthesse. A Tisza-tó a közismert és kedvelt kerékpáros túrajeggyel érhető el, ami egy napig, a jegyen feltüntetett naptári napon érvényes a Tisza-tóhoz az ország bármely területéről elindulva, a megtett távolságtól függetlenül, egységesen, 420 forintért vásárolható meg akár hétvégén, akár hétköznap.

Új vonatpár közlekedik Kisújszállás–Abádszalók–Kisköre útvonalon és visszafelé, kisújszállási csatlakozással Debrecen és Budapest felől. Ezzel lehetővé vált a Tisza-tó déli medencéjének gyorsabban megközelítése. A vonat Kisújszállásról 8:40-kor indul és 9:30-ra érkezik Kiskörére. A délelőtti, Karcagról 10:45-kor induló vonat a nyári főszezonon túl, október végéig közlekedik, továbbá új vonat jár Karcag és Tiszafüred között mindkét irányban a késő délutáni, kora esti órákban, igazodva a kerékpáros turisták igényeihez. A vonat 18:43-kor indul Tiszafüredről Karcagra, ahol csatlakozása van Debrecen felé.

A Debrecen és Balmazújváros között zajló pályafelújítási munkák miatt kerékpárszállítással jelenleg Debrecenből Karcagon vagy Kisújszálláson keresztül érhető el a Tisza-tó, a kínálatbővítésnek köszönhetően megfelelő eljutási lehetőség biztosított ezeken az útirányokon át.

Az idei nyári szezonra a korábbi éveknél is több fejlesztéssel készül a vasúttársaság a szolgáltatási minőség jelentős javítása érdekében – ezekről a szezon előtt részletes tájékoztatást adnak.

Nyitókép: MÁV-Start