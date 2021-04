Drámai videó az orvosi kamarától a húsvét kapcsán

A szervezet közleményében az olvasható, hogy a járvány továbbra is "tombol", rengetegen betegszenek meg, kerülnek kórházba, "5 percenként pedig meghal egy újabb honfitársunk". Ezért a MOK egy videót is készített, amelyben arra kér mindenkit, bírja ki még ezt a pár hetet, és maradjon inkább otthon idén húsvétkor, ezzel is csökkentve az esélyét annak, hogy megfertőzi családtagját, magát, és így hozzájáruljon a járvány terjedéséhez.

Müller Cecília országos tisztifőorvos pénteken arra kért mindenkit, hogy a lehető legszűkebb körben ünnepeljen

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában arról is beszélt, hogy vissza kell venni a szokásos ünneplésből, és különösen fontos, hogy mindenki betartsa a maszkviselésre és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

