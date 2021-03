Lélegzetelállító a 3-as metró „tüdeje”

A M3-as metró felújításáról rendszeresen beszámoló magyarepitok.hu most a szellőzőrendszer vizsgálta meg, Ez a belvárosban eseteként 20 méternél mélyebben található állomásokat szolgálja ki. A fejlesztés részleteiről Kocsis Zsolt installációs főmérnök árult el részleteket.

E szerint a metró állomásait két szellőzőrendszer szolgálja ki:

Egyrészt az üzemi szellőzőrendszer, amely a működtető személyzet munkáját teszi lehetővé. Gépházakat, diszpécserrendszereket látnak el ezzel a külön kiépített hálózattal, mely klímakontrollra is alkalmas.

Másrészt a nagytömegű hétköznapi légmozgást, illetve a tűzesetek, vagy más biztonsági okokból szükséges alkalmak idején menekülési időt biztosító főszellőzőrendszer, mely az állomásokat és a menekítés során is használt mozgólépcsőket egyaránt ellátja levegővel.

Utóbbi állomásonként két, óránként és darabonként 140–180 ezer köbméternyi levegőt megmozgató ventilátorból és több, egyenként 20 ezer köbméternyi levegőt terelő JET ventilátorból áll. Összesen a megmozgatott levegő volumenre közel ötször annyi, mint egy azonos méretű irodaháznál. A főszellőző természetesen arra is alkalmas, hogy a természetes légmozgás irányát megfordítsa, valamint a füstöt és hőt is kivezesse az állomásokról.

A lap arra is kitér, hogy míg korábban, a rendszerváltás előtti szabványok szerint kialakított állomások szellőzőrendszerei nem a menekülési idő biztosítására voltak kiépítve, azonban most a meglévő aknák és szellőzőnyílások felhasználásával meg tudják oldani, hogy a légellátás súlyos tűzesetek előfordulásakor is biztonságban legyen. Modern, nagy teljesítményű gépeket építenek be és minden tekintetben felülvizsgálták a rendszert, hogy a leghatékonyabb megoldásokkal készülhessen el.

