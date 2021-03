Megfordított népvándorlás: több mint ezer falu lakosságszáma nőtt

A 2019-ben indult Magyar Falu Programnak, valamint a falusi csoknak köszönhetően megállt a kistelepülések egy részén a népességfogyás, sőt gyarapodás is kezdődött – mondta az InfoRádiónak néhány napja Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Mint kifejtette: Magyarországon megközelítőleg 2900 – ötezer főnél kevesebb lélekszámú – kistelepülés található, amely a Magyar Falu Programba sorolható. Ezek zöme, nagyjából 2500 település nagyon nagy arányban veszített a népességéből az elmúlt évtizedekben, de az intézkedéseknek köszönhetően

kevesebb mint másfél alatt 900 településen növekedésnek indult a népességszám,

ami egy óriási eredmény – jegyezte meg.

A KSH adatai még nagyobb népességnövekedésről tanúskodnak. A statisztikai hivatal ugyanis a lakónépességgel számolt, azaz az állandó lakosok mellett azokat is feltüntette, akik ideiglenes lakhelyként adták meg a falvakat – magyarázta az InfoRádiónak Rövid Irén, a KSH kiadói főosztályának elemzője. „Az ötezer fő alatti települések 40 százalékra mondható el, hogy nőtt a népességük; ez a lakónépességre vonatkozó adatok szerint mintegy 1200 települést jelent” – tette hozzá.

Azt, hogy a falvak népességnövekedéséhez hozzájárult-e a csok vagy a Magyar Falu Program infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztése, a KSH nem tudja mérni. Az azonban látszik, hogy nagyvárosokból költöznek falura.

Sokan a fővárosból elsődlegesen az agglomeráció településeire költöznek ki, de a többi nagyváros esetében is hasonló tendencia figyelhető meg – hangsúlyozta Rövid Irén. Hiszen

a 23 megyei jogú város közül mindösszesen hatnak volt pozitív a vándorlási egyenlege.

Vagyis többségükből jóval többen költöznek ki, kisebb településeket választva lakóhelyül. A 20 ezernél nagyobb, de 50 ezernél kisebb lélekszámú kisvárosok lakossága is gyarapodott.

A KSH a 2020-as adatokkal még nem rendelkezik, de arra számít, hogy tavaly is folytatódott az elvándorlás a nagyvárosokból a kisebb települések felé. Ingatlanszakértők is arról számoltak be, hogy mivel sok helyen már állandósították a járvány miatt bevezetett home office-t, sokan vettek házat a nagyvárosoktól, járási központoktól távolabb eső kistelepüléseken.

Nyitókép: Pexels.com