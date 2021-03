Átcsoportosításokkal oldják meg a Szent Imrében az ellátást

Hétfő éjfélig kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak az új munkaszerződésüket, ha nem akarják, hogy megszűnjön a munkaviszonyuk. Az új egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozza egyebek mellett, hogy az egészségügyi dolgozók milyen feltételekkel és mikor vállalhatnak munkát magánpraxisban, emelkednek az orvosbérek és kikerül a rendszerből a hálapénz. A háziorvosok, házi gyermekorvosok, valamint az alapellátásban dolgozó fogorvosok praxisközösségekbe tömörülhetnek.

A Magyar Orvosi Kamara elnöke korábban arról beszélt, hogy szerinte az orvosok többsége aláírja az új szerződést, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is arra számít, hogy az érintettek széles köre elfogadja az új feltételeket.

Egyes intézményekben azonban többen felálltak, és a búcsúüzeneteket a közösségi oldalakon tették közzé. „Mi lekapcsoltuk a villanyt” – közölték a Szent Imre Kórház Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztályának dolgozói, akik 17-en távoznak. A hvg.hu információi szerint a kórházban hétfő kora délutánig több mint 25-en nem írtak alá a szerződésüket: a teljes ápolói gárda és 6-7 szakorvos, valamint az érsebészeten dolgozó orvosok, a sebészeten pedig további 6 ember.

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház azt közölte a lappal, hogy az orvosok és ápolók döntő többsége már aláírta az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. Az új jogviszony kapcsán kizárólag az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon döntöttek másként a kollégák: az ott dolgozó 28 orvos közül öt orvos és két rezidens távozik, az 54 szakdolgozóból pedig 17-en döntöttek a távozás mellett. Az ellátás zavartalanságát intézményen belüli átcsoportosításokkal biztosítják. A részleg vezetését az eddigi osztályvezető-helyettes főorvos vette át, az ápolásszakmai irányítást pedig a korábbi helyettes főnővér végzi. Az üres álláshelyek betöltése folyamatos - közölték.

Arról is írtak, hogy az érsebészeti terület a sebészet szakmai felügyelete alatt működött és működik jelenleg is, az érsebészeti osztályról távozó munkatársakat az ügyelet ellátásban a zömmel érsebészeti szakvizsgával is rendelkező sebész kollégák helyettesítik, így szakmai szempontból is zavartalan az osztály működése.

Nyitókép: pexels.com