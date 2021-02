Péntekre 4668 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 419 182 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 123 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 795 főre emelkedett. A gyógyultak száma 317 899 főre nőtt.

Az aktív fertőzöttek száma emelkedik, 86 488 fő, 2427-tel nőtt a számuk egy nap alatt. A napi új regisztrált fertőzöttek száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) A napi elhunytak száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers)

Kórházban az előző napinál 191-gyel több, 5027 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 40-nel többen, 451-en vannak lélegeztetőgépen.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Hatósági házi karanténban 35 303-an vannak, a mintavételek száma 3 604 898-ra nőtt.

Eddig 521 283 fő kapott oltást, közülük 240 622 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, ezért kérjük, hogy aki még nem tette, az regisztráljon az oltásra. A háziorvosok jelenleg is végzik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával. Csütörtökön újabb AstraZeneca és Moderna szállítmány érkezett.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán