Megható interjút adott együtt a két újpesti rendőrhős – videó

Miután az életveszélyes sérüléseket szenvedett férfi a kórházból kikerülve vidéki otthonában lábadozott, mostanáig nem igazán volt alkalom arra, hogy a két rendőrnek személyesen találkozzon. Szarvas Erika a BRFK interjújában úgy fogalmazott, „iszonyatosan feltöltötte” az, hogy ismét találkozhatott Lingvai Péterrel.

„Akárhányszor meglátom, mindig elmosolyodom és jól esik”

– tette hozzá.

A férfi ugyancsak nagyon várta már a nagy találkozást, ami igencsak bensőségesre sikeredett. Nem is csoda, hiszen nemcsak társaként és barátjaként, hanem most már testévereként tekint kolléganőjére – árulta el Lingvai Péter. Már az eset előtt is mindenben számíthattak egymásra, de az még inkább összekovácsolta őket és tovább erősítette a bizalmat közöttük.

A videóban az is elhangzik, hogy a december 24-i eseményeket követően, miután mindketten kórházba kerültek, Szarvas Erikát egyetlen dolog foglalkoztatta: mi van a társával, rettegve attól, hogy „rosszabb lesz a történet”.

A 23 éves rendőrnő rendkívül hálás közvetlen és távolabbi kollégáinak, akik úgymond családként álltak mellette, valamint mindazoknak, akik támogatólag fordultak hozzájuk ismeretlenként is. Lingvai Péter megjegyezte, az emberek talán nem is gondolják, de minden egyes pozitív hozzászólásukkal ők is hozzájárultak a felépüléséhez.

Vajon maradnak-e rendőrök, valamint járőrtársak? A páros úgy fogalmazott, tekintve, hogy a maguk hőseiként tekintetnek egymásra, mindenképp szeretnének még rendőrként együtt szolgálni.

Nyitókép: BRFK/Facebook