Középiskolai felvételik: túl a nagy kihíváson

Szombaton több mint 75 ezer család izgult a középiskolai felvételi miatt, a gyerekeknek matematikából és magyar nyelvből kellett tíz-tíz feladatot megoldaniuk – írja az UniLife közleménye alapján a Magyar Nemzet.

A középiskolai felvételi időszaka minden családot komoly kihívások elé állít, és nemcsak a gyerekeket, hanem a szülőket is. A gyerek szorong, retteg, hogy hiába gyakorolt heteket, hónapokat (van, aki éveket), ha a felvételin leblokkol az izgalomtól és a legegyszerűbb feladatokat is elrontja, azzal csalódást okoz a környezetének.

De a szülő is ugyanúgy szorong, mert legszívesebben átvenné a gyerektől ezt a terhet, de nem teheti. Mindent megtett, amit lehetett: fizette a különórákat hónapokig, kényszerből ő is újra megtanulta felírni a szöveges egyenleteket, rémálmaiban is piros és fehér golyókat rakosgat egyik dobozból a másikba.

De vajon kinek hogy sikerült a felvételi. A felvételi eredményekre még mindenkinek várni kell egy hetet, de a feladatsorok és a megoldások addig is átböngészhetők: a 6 és 8 osztályos gimnáziumoké itt, a 9. évfolyamosoké itt található.

