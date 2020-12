Müller Cecília: óriási lépést tettünk előre a járvány kezelésében

Újabb védelmi intézkedés lépett életbe, a kormány megtiltotta, hogy a Nagy-Britanniából érkező személyszállító repülőgépek leszálljanak Magyarországon. Erre a koronavírus új mutációja miatt volt szükség – mondta Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese. Emellett megjelent a kormányrendelet a karácsonyi enyhítésről, hogy a kijárási tilalmat feloldják 24-én éjszakára.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 244 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 236 esetben léptek fel. Üzletekben 7 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 1 emberrel szemben kellett intézkedni.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 650 intézkedés kellett, 171 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét. Eddig összesen 103 helyet zárattak be a hatóságok, hétfőn két helyet kellett bezáratni. Pécsen egy söröző volt nyitva, többen is ittak bent, ezért szabálysértési eljárás indult, és a helyet 30 napra bezáratták. Budapesten, Újpesten egy presszóban volt kiszolgálás, ezért hét napig nem nyithat ki a hely.

Hétfőn 296 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 15 296 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 88 rendőri intézkedés történt. 14 186 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 4467 újat rendeltek el kedden, és összesen 35 624 zárlat van hatályban.

Óriási lépést tettünk előre a járvány kezelésében, az európai gyógyszerügynökség kiadta az engedélyt az első vakcinára Európában.

A két ünnep között érkezik a vakcina, és rögtön el is kezdjük a védőoltások beadását

– közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az egyéni védelem a második adag beadása után a hetedik napon teljessé válik, de járványügyi szempontból a védettséghez jelentős számú beoltott ember kell. Az oltható embereknek legalább a hatvan százalékát be kellene oltani. Ez kezdődik most el.

Első körben az első vonalban dolgozó, a legmagasabb kockázatnak kitett egészségügyi dolgozókat oltják be. Először ötezer embert olthatnak be, és három héttel később még egyszer be kell őket oltani. A vakcina beadása nem különbözik más oltásokétól. Több hétig tart majd az egészségügyben dolgozók oltása, és a remények szerint már december 27-én el tudják kezdeni a vakcinázást.

Már több 300 ezren regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu oldalon, és sokan visszaküldték a jelentkezésüket postán is, de még várják az igénybejelentéseket. Az oltóorvosnak mérlegelnie kell majd az egyéni kockázatokat, de sok korlátozásról nem tudnak, például az összetevők valamelyike elleni allergia ilyen lehet.

1238 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 306 368 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ebből úgy tűnik, hogy

a járvány platózott Magyarországon, és tendenciózus csökkenést tapasztalunk az új fertőzöttek számában

– mondta Müller Cecília. Óvatosnak kell lenni azonban, mert a környező országokban felgyorsult a betegség terjedése. Az ünnepek alatt is mindenki legyen nagyon elővigyázatos, mert csak így tartható kordában a járvány – figyelmeztetett.

Elhunyt 180 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8462 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 108 676 fő, az aktív fertőzöttek száma 189 230 fő. 7124 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 522-en vannak lélegeztetőgépen.

Az idősotthonokban, szociális intézményekben élőknek létrehoztak biztonságos kapcsolattartási lehetőséget. A látogatási tilalom érvényben marad, de sok család már régóta igényelte ezt. Több intézményben megvalósítottak már ilyen megoldást, biztonságos találkozási helyeket plexifallal, sátorral, konténerrel. Az intézmény helyi adottságainak megfelelően tud választani a javasolt lehetőségek közül. Ha az ápolt távozik az intézményből, akkor visszatéréskor ugyanazok a szabályok érvényesek rá, mint ha új ápoltként vennék fel: két negatív PCR-teszt szükséges hozzá.

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu