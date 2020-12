Hiába a szigor, erőre kaphat Ferihegy, bővült az úti célok köre

December második felében az elmúlt időszakhoz képest élénkülhet az utasforgalom Ferihegyen, bővített útvonalkínálattal várják utasaikat a Budapestre járatot üzemeltető légitársaságok – közölte a napokban a Budapest Airport.

A cég az AIRportal.hu-hoz eljuttatott friss listájába bekerült néhány további úti cél is, amelyeket Liszt Ferenc-reptérről az év végi időszakban és az új év első napjaiban-heteiben tesznek elérhetővé a légitársaságok. A repülőtér üzemeltetője továbbá kérésre kiadta a budapesti bázissal is rendelkező két ultra low-cost légitársaság, a Ryanair és a Wizz Air útvonalkínálatát is, amely a rendszerekben 2020. december 15. esti állapot szerint elérhető.

Az üzemeltető ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elérhető célállomások listája az egyes országokban érvényben lévő korlátozások függvényében változhat, a heti járatszámok és a menetrend is dinamikusan frissül, ezért a Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy a nagykövetségek és a légitársaságok weboldalán tájékozódjanak az utazás feltételeiről.

A Budapest Airport szerdai közlése szerint a karácsonyi időszakban várható nagyobb forgalom miatt

megnyitják a 2-es terminál több, ősszel lezárt részét,

az utasok ismét igénybe vehetik a 2A terminál utasfelvételi csarnokát és utasbiztonsági ellenőrzési pontjait, az 1-es utasmóló egy részét, valamint a B-mólót is.

A Magyarországra beutazók esetében érvényes szabályok nem változtak, a kormány november végén 2021. február 1-ig meghosszabbította a határellenőrzést a schengeni belső határokon. Az országba belépő, magyar és külföldi állampolgárok számára kivételekkel (pl. üzleti utazók, sportolók) a 10 napos kötelező karantént a határon automatikusan elrendelik. A lap megjegyezi azt is, hogy a magyar kormány az ünnepek idejére (egyelőre) nem döntött könnyítésről a külföldön élő magyar állampolgárok hazautazásának könnyítése ügyében.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: bud.hu