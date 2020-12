181 koronavírusos beteg halt meg itthon

A friss adatok szerint 4153 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 280 400-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. A napi fertőzési szám egymás után második nap csökken.

Elhunyt 181 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6965-re emelkedett.

Ez a negyedik legmagasabb napi adat, december 3-5. között volt ennél több a napi halálozási szám.

A gyógyultak száma 80 752, 983-tal nőtt 24 óra alatt.

Az aktív fertőzöttek száma 192 683, 2989-cel emelkedett.

7646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, számuk 161-gyel csökkent egy nap alatt, közülük 606-an vannak lélegeztetőgépen, ami néggyel kevesebb a szombatinál.

Hatósági házi karanténban 47 486-an vannak, míg a mintavételek száma 2 301 174.

A kormányzati tájékoztató oldalon emlékeztetnek arra, hogy egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.

