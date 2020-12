Menczer Tamás: Kínában három gyártóval állunk kapcsolatban

Párbeszéd: lehullt a lepel

Szabó Tímea (Párbeszéd) arról beszélt, hogy egy diktatúrát mindig a saját önhittsége, fékezhetetlensége és érinthetetlenségének mítosza dönt meg, az, hogy a rendszerben elképzelhetetlennek tartják, hogy valaha is lelepleződnek. De most azok számára is lehullt a lepel, akiknek volt még olyan illúziója, hogy a miniszterelnök és köre valóban az emberek érdekében kormányoz és az általuk hirdetett erkölcsök szerint él - fogalmazott.

Az ellenzéki képviselő közölte: a járvány sok halálos áldozatot szed, de Orbán Viktor tétlenül nézi, ahogy egyre több ember hal meg. Emellett a saját népe ellen vív szabadságharcot Brüsszelben, mert a vétóval nem kapják meg azt az ingyen pénzt, amelyet válságkezelésre adna az unió minden magyarnak - mondta. Hozzátette: egy független szerv monitorozná az uniós pénzek elköltését, ez ellen tiltakozik Orbán Viktor.

A vétóval minden magyar családól egymillió forintot vesznek el, ez történelmi bűn,

ráadásul ehelyett devizahitelt akasztanak a nyakukba - vélekedett. Szabó Tímea kiemelte: lehullt a lepel az "álkeresztény" kormányzásról is, kiderült, hogy olyan Fidesz-alapító írta az alaptörvényt, aki maga nem tudott annak megfelelni.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kifejtette: a képviselő úgy beszél, mintha a járvány egyedül Magyarországot érintené, és máshol rendben lennének a dolgok, holott egész Európában nagyon súlyos a helyzet.

Magyarország az elhunytak számát tekintve jobban áll, mint az uniós átlag - közölte, arra kérve az ellenzéki képviselőket, hogy "ne szurkoljanak ilyen látványosan a vírusnak".

Az az új eljárás, amelyet az EU be akar vezetni, bemondásos alapon működne, ez a fő probléma vele. A migrációs akcióterv alapján pedig több tízmillió embert engednének be, adnának szavazati jogot és lakást nekik - mondta.

Kijelentette: az ideológiai nyomásgyakorlásra nemet mondanak, és ha nincs megállapodás, akkor is mehet tovább az uniós források költése.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy

a jobboldalon van következménye a cselekedeteknek, a baloldalon viszont sosem, ott nincs szembenézés, bocsánatkérés és lemondás, csak folyamatos kioktatás.

A baloldalnak nincs alapja, hogy erkölcsi ügyekben bárkit számon kérjen - közölte. Hozzátette: a jobboldalon mindenki vállalja a felelősséget, ez a nagy különbség a baloldali pártokhoz képest.

Dömötör Csaba a fővárosi busztender ügyével kapcsolatban kifejtette: a fővárosban tudták, hogy zavaros a nyertes cég, mégis megkötötték a szerződést vele, majd megpróbáltak tagadni. Ha tisztább viszonyokat szeretnének a közéletben, mielőbb tisztázzák ezt az ügyet - kérte az ellenzéktől.

LMP: be kellene nyújtani a 2021-es büdzsé módosítását

Csárdi Antal (LMP) szerint be kellene nyújtani a 2021-es költségvetés módosítását, mert az elfogadása óta eltelt időben a járvány és annak következtében a gazdasági visszaesés teljesen felülírta a korábbi számokat. Közölte: a Pénzügyminisztériumnak is egyértelmű, hogy a bevételek jelentős mínuszról indulnak az elfogadott büdzséhez képest, ráadásul a helyzet az elhúzódó uniós költségvetési tárgyalások miatt tovább súlyosbodhat.

A GDP-növekedés, amellyel számoltak, ma már a múlté, nem ismert az orvosi béremelések forrása, és a magyar gazdaság szereplői ködös jövőben tapogatódznak, mert senki nem tud semmit a 2021-es költségvetésről - vélekedett.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, járvány van, válsághelyzet, nehéz helyzetben van az egész világ, Európa és Magyarország, nehéz a helyzet az egészségügy, a gazdaság és a költségvetés szempontjából is.

Az év második felében az volt a legfontosabb kérdés, hogy a járvány egészségügyi kezelésére megfelelő forrásokat tudnak-e biztosítani, és ez sikerült - mondta. Úgy látja, fontos volt a gazdasági intézkedésekhez is megteremteni a megfelelő alapot, és a cél az, hogy ne kezeljék, hanem elkerüljék a munkanélküliséget.

Mindazonáltal először le kell zárni a 2020-as költségvetést - tette hozzá.

DK: a kormányoldal nem keresztény és nem nemzeti

Varga Zoltán (DK) Szájer József lemondott fideszes európai parlamenti képviselő ügyére utalva azt mondta: a kormányoldal nem keresztény, nem konzervatív, nem antikommunista nem Soros-ellenes és nem is nemzeti. Azzal vádolta a kormánypártokat, hogy "hihetetlen szorgalommal lopnak, csalnak és hazudnak", a lopott pénzt pedig "drogokra, kurvákra, orgiákra, luxusjachtokra" és "őrült luxusra" költik.

Úgy fogalmazott, a jelenlegi kabinet a "három k kormánya: közpénz, kokain, kurvák". Ez van a kormányoldal zászlajára felvésve, nem az "Isten, haza, család" - tette hozzá.

Szerinte most ott tartunk, hogy "Soros-pénzen tanult kommunisták, drogosok, pedofilok papolnak szemforgatva erkölcsről családról, nemzetről és a hazáról". Varga Zoltán felszólalása végén egy fém ereszcsatorna-darabot mutatott fel a kormánypárti képviselőknek, azért, hogy - mint mondta - elvégezhessék "azokat a tornagyakorlatokat amelyeket, már Brüsszelben megismertek".

Az elnöklő Lezsák Sándor közölte: a házelnöknek jeleznie kell, hogy a képviselő "tiltott, illetve előre be nem jelentett eszközzel akarta színesíteni előadását".

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára arra kérte a képviselőt, hogy

ne keverje össze egy kocsmával az Országházat.

Hangsúlyozta: Varga Zoltán kétségbe vonta, hogy a kormány nemzeti lenne, holott 2004-ben éppen a baloldal indított magyarellenes kampányt, és azóta is mindig "ráront" a határon túli magyarokra.

Önök voltak azok, akik a saját népüknek hazudtak, majd rájuk lőttek, és kitüntették a felelősöket, a magyar vállalatokat szétprivatizálták, az orosz titkosszolgálatokat pedig behívták az országba - tette hozzá.

Úgy fogalmazott: "az Apró-villák szobáiból az antikommunizmust számon kérni pedig különösen meredek". Úgy értékelt: miközben az egész ország a járvány ellen küzd, a DK ráfordult a választási kampányra.

Gyurcsány Ferenc programot hirdetett, amelyben nincs szó a járvány elleni küzdelemről vagy a munkahelyek megvédésről, de arról igen, hogyan kaparinthatják meg a hatalmat a baloldali pártok, beleértve a Jobbikot is.

"Meghirdették Gyurcsány-listát", ő jelöli ki a hatalmi marakodás szabályait - jegyezte meg.

Úgy vélte: a magyarok 2010-ben kitették a "Gyurcsány-stop táblát", és remélhetőleg 2022-ben is a ki fogják tenni. Arra kérte a baloldalt, hogy két hatalmi marakodás között ne terjesszen álhíreket a járvánnyal kapcsolatban.

MSZP: nincs felelős kormánya az országnak

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője azt firtatta, mikor kér bocsánatot a kormányoldal Deutsch Tamás "gestapózása" és Demeter Szilárd "gázkamrázós nácizása", illetve a miniszerelnök belengetett EU-s vétója miatt, amellyel a magyar emberek érdekei ellen dolgoznak.

"A Fidesz álkeresztény erkölcse néhány napja egy brüsszeli szexorgia helyszínén lógott az ereszcsatornán egy droggal teli hátizsákkal" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért a szégyenért sem halottak bocsánatkérést.

Azzal vádolta a Fideszt, hogy tíz éve dolgozik "egy hazugságon és képmutatáson alapuló, embertelen, álkeresztény önkényuralmi rendszer kiépítésén". Szerinte az elmúlt napok történései azt bizonyítják, hogy a Fidesz rezsim teljesen elveszítette realitásérzékét, szembekerült Európával. Kijelentette: Magyarországnak ma nincs felelős kormánya, a kabinet nem teszi dolgát sem az egészségügyben, sem a szociális szférában, sem a gazdaságban.

Arra figyelmeztetett: ahhoz, hogy "karácsonykor ne gyászoljunk", most kell megvédeni az embereket, érdemi segítséget kell adni a családoknak, nyugdíjasoknak és munkanélkülieknek a megélhetéshez, és 100 százalékos táppénzt kell bevezetni.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára úgy reagált: a brüsszeli források - a baloldal állításával szemben - nem "ingyenpénzt" jelentenek, hanem egy közösen felvett hitelről van szó, amelyet vissza kell fizetni. Hozzátette: a többi támogatást pedig nem nekünk "szánják", hanem az jár Magyarországnak.

Egy felelős kormány nem tekinti adománynak, ami nekünk jár - jegyezte meg, hangsúlyozva, hogy ezekhez a forrásokhoz nem lehet utólagosan újabb feltételeket támasztani, nem lehet az érvényes szerződésektől eltérni. Arra is kitért: Szájer József tudott bocsánatot kérni, a baloldalról azonban ilyet nem tapasztaltak, bármilyen ügyről is volt szó.

Kiemelte: az OECD kimutatások szerint csak a baloldali kormányok időszaka alatt csökkentek az EU-n belül az egészségügyre fordított egy személyre vetített kiadások, amelyek a jelenlegi kormány időszaka alatt a hetedik legnagyobb mértékben emelkedtek.

Jobbik: álnemzeti, álkeresztény kormányzás

Álnemzeti és álkeresztény kormányzást emlegetett felszólalásában Szilágyi György (Jobbik), aki szerint szétrabolják az országot, nem törődve a meglopott emberekkel, zsebre téve a közpénzt, mindannyiunk vagyonát. Ezzel "valamennyi magyartól a jövőt veszik el" - jelentette ki.

Szájer József ügye kapcsán kiemelte: a "nagyon keresztényi, nagyon konzervatív, gránitszilárdságú" alaptörvény szerzőjének, a Fidesz egyik alapítótagjának életvitelét "évtizedekig rejtegették a nyilvánoság előtt", majd konkrétumok nélkül egy "eltussolt bécsi affért" említett.

Önök az egész kormányzást egy nagy bulinak tekintik, ahol nincsenek szabályok, és önök mindent megtehetnek - fogalmazott Szilágyi György, aki szerint mindezzel cserben hagyják, lejáratják, a nemzetközi színtéren nevetségessé teszik Magyarországot.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára reakciójában azt hangsúlyozta: politikai közösségükben következményei vannak, ha valaki nem elfogadható dolgot tesz, ugyanez a másik táborról nem mondható el.

Kifogásolta, hogy a jobbikos politikus és frakciója nem szavazta meg az alaptörvény bevándorlásellenes, családvédelmi intézkedéseit, hogy elvszerű politizálásról papolnak, miközben a járvány elleni védekezés idején a legfontosabb dolguk megegyezni Gyurcsány Ferenccel a 2022-es választási lista helyeiről.

Hangsúlyozta: kormányzása alatt Gyurcsány eladósította, elszegényítette az országot, a politikai véleménynyilvánításnak pedig fegyverrel és rendőrattakkal próbálta elejét venni.

Felvetette, miért nem állnak ki a kormány mellett "az uniós szuverenitási küzdelemben", hangsúlyozva, hogy a jogállamiság. eljárás "politikai nyomásgyakorlási eszköz", és e címszó alatt már a múltban is próbáltak "politikai vádiratokat" megfogalmazni Magyarország ellen.

KDNP: a migrációt szervezi az Európai Bizottság

Nacsa Lőrinc (KDNP) arról beszélt napirend előtti felszólalásában: az Európai Bizottság nem az európai fiatalok problémáival foglalkozik, hanem próbálja a migrációt szervezni.

Az uniós vezetők kijelentései szerinte "vallomások ezek arról, hogy a migráció lett az Európai Bizottság első számú ügye", ami sokkal fontosabb a számukra, mint "az európai polgárok ügyes-bajos dolgai".

Felvetette, miért a migrációs terv a legfontosabb akkor, amikor a nemzeti kormányok a koronavírus-járvány elleni védekezéssel vannak elfoglalva, és irigykedve nézik Nagy-Britanniát, mert ott már kedden kezdik az oltást.

Kitért arra is: a múlt héten jelentősen nőtt a déli határszakaszon a migrációs nyomás, csak a múlt héten 2195 határsértő ellen kellett intézkedni; 2015 vége óta ez a legmagasabb szám.

Nacsa Lőrinc szerint a "mindig a külföldi megfelelést kereső baloldal" végrehajtaná a bizottság tervét, így

az ország biztonságának kérdésében "az emberek csak a Fidesz-KDNP-re számíthatnak".

Válaszában Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Európa egyik legbiztonságosabb országának nevezte Magyarországot, kiemelve, ezt úgy tudták elérni, hogy a rendvédelmi szervek felügyelik a határt, a belbiztonságot és részt vesznek a koronavírus-járvány elleni küzdelemben is.

Elmondta: a korábbinál lényegesen nagyobb számban próbálnak az országba jutni délről illegális migránsok; az idén regisztrált 38 ezer 928 jogellenes belépési kísérlet a tavalyi szám háromszorosa, míg az elfogott embercsempészek száma 155-ről 414-re nőtt.

Ennek az az oka, hogy az Európai Unió nem tudta és nem akarta megoldani az illegális migráció kérdését a mai napig sem - fogalmazott Kontrát Károly.

Megjegyezte, az új migrációs és menekültügyi paktumjavaslat sem a határvédelemmel, hanem a migránsok beengedésével foglalkozik, ami miatt emiatt újabb jelentős tömegek indulhatnak meg Európa felé.

Az államtitkár képmutatónak nevezte, hogy miközben az uniós humanitárius szempontokat említ, a legképzettebb munkaerőt akarja Európába hozni az érintett államokból, végül közölte, a jövő évi költségvetésben rendelkezésre állnak a hármas védelemhez szükséges források.

Fidesz: a vakcina a járvány legyőzésének záloga

Böröcz László (Fidesz) kiemelte: egy helyet javítva tizenkettedikek vagyunk az uniós államok között a koronavírus-fertőzöttség tekintetében, Magyarországon a járvány miatti halálozási mutatók jóval kedvezőbbek az EU átlagánál.

Hangsúlyozta: a vakcina ügyét nem lehet politikai kérdéssé tenni, azaz nyugaton és keleten is tárgyalni kell e témában, majd arra kérte a baloldalt, hogy tegye félre a pártpolitikát, és az emberek életének megóvását tekintse első szempontnak, ha pedig nem segítenek, legalább ne hátráltassák a védekezést.

Válaszában Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért is felelős államtitkára fontosnak nevezte, hogy ingyenes és önkéntes lesz a vakcina beadása, az oltóanyagról pedig a magyar szakemberek hoznak döntést.

Az államtitkár szerint "szörnyű ostobaság és felelőtlenség", amit a baloldal tesz, amikor támadják a vírus elleni védekezést és a vakcinabeszerzést, ahogy azt korábban a lélegeztetőgépek beszerzése kapcsán is tették.

Arra kérte a baloldalt, hogy viselkedjenek felelősségteljesen, hozzátéve, a baloldalon jelenleg "feláldoznák a magyar embereket pusztán azért, hogy politikai hatalmat szerezzenek".

Az államtitkár hangsúlyozta: Magyarország minden uniós vakcinaprojekt részese, Kínában három gyártóval állunk kapcsolatban, ezek egyike remélhetőleg még a héten átadja vakcinája dokumentációját, ha megfelelőnek találják a szakemberek, következhet minősítési eljárás.

