Müller Cecília: gócpont alakult ki Tiszaújvárosban, 242 fertőzött van egy építkezésen

Csütörtökön 33 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok megsértése miatt. Ebből 21-szer figyelmeztettek, kétszer bírságoltak, a többi esetben feljelentést tettek. A zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó szabályokat 11-en sértették meg.

3298 karantént rendeltek csütörtökön, ebből 518-at határátlépés miatt. Az összes hatósági karantén száma 22 385, ebből egy nap alatt 10 546 ellenőrzést tartott a rendőrség, és 34 esetben talált szabálytalanságot – közölte Gál Kristóf, az ORFK szóvivője.

1176 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 35 222 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 15 beteg, így az elhunytak száma 913 főre emelkedett, 9202-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 25 107 fő. A kórházaknál csütörtökön elrendelt új, dinamikus adatszolgáltatás alapján 993 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen. Az elvégzett tesztek száma összesen 803 648 – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A halálesetek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a krónikus betegségben szenvedők a fertőzés gyanúja esetén mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal, mielőtt a tünetei erősödnének. Emelkedik a kórházban ápoltak száma, és a betegség nagyon gyorsan tud életveszélyes szakaszba jutni – figyelmeztetett Müller Cecília, ezért enyhe tünetek esetén is orvoshoz kell fordulni.

A nemzeti konzultációban a lakosság véleménye egybecseng a járványügyi szabályokkal, a legnagyobb arányban a maszkviselést támogatta. Ezek a szabályok továbbra is érvényben vannak, de mindenhol, ahol nem tudjuk a távolságot tartani, viseljünk maszkot – mondta a tisztifőorvos.

Tiszaújvárosban kialakult egy gócpont – jelentette be Müller Cecíila. Bárhol jelen lehet az országban a vírus, de lehetnek gócpontok. Tiszaújvárosban egy nagy építkezésen sokféle nemzetiségű ember dolgozik, és az ottani 1717 szűrővizsgálatból 242 lett pozitív, 173 főt pedig szoros kontaktnak minősítettek a hatóságok. Külön izolálták a fertőzötteket, a szoros kontaktokat, illetve azokat is, akik negatív tesztet produkáltak. Így nem tudnak keveredni, és nem tudják bevinni a fertőzést a városba, a közösségbe. A megyei kórházat is felkészítették, de egyelőre nincs súlyos megbetegedés, egy ember került kórházba. A járványügyi egységek a helyszínen dolgoznak.

Kérdések

Utasították-e az egyszer használatos maszkok többszöri használatára az egészségügyben dolgozókat?

Nincs erre vonatkozó információ, minden intézmény kétheti tartalékkal ellátott.

Egy fertőzött gyerek osztályának miért csak egyik felét küldték haza? Van-e egységes protokoll?

Van iskolai protokoll, de minden eset különböző, ezért helyben kell a szabályrendszer alapján dönteni. Egy osztályközösség általában egységesen bírálandó el, de ez sem kötelező. Akit a járványügyi hatóság szoros kontaktnak minősít, annak kell karanténba vonulnia. Nem mindig lesz szoros kontakt az egész osztály.

Mik az ingázás szabályai?

Ingázókra vonatkozó szabályok szerint a határátlépés esetén az illetőnek az országhatártól 30 kilométeren belül kell tartózkodnia, és legfeljebb 24 óráig.

Kézben tartják-e a hatóságok a koronavírus-járványt?

Igen, mindenki hozzájut a szükséges ellátáshoz.

Szükség van-e a védőkesztyűk használatára a tömegközlekedésben?

A WHO és Müller Cecília sem ajánlja, sokkal hatékonyabb, ha a fogantyúkat és a közlekedési eszközök belsejét rendszeresen fertőtlenítik, az utasok pedig rendszeresen kezet mosnak, illetve fertőtlenítenek. A védőkesztyűk használata az egészségügyben, beteggondozásban kötelező csak.

Iskolákban, egészségügyi intézményekben ellenőrzik-e a szabályok betartását?

Több hatóság, fenntartó, munkáltató ellenőrzi a szabályok betartását, mindenki a maga helyén. Ezek rendszeresek, de véges számúak, mindenhol nem tud ott lenni a hatóság. Továbbra is számítanak a jogkövető magatartásra. A hatósági karantén ellenőrzését a rendőrség végzi úgy, hogy a kötelezettek magánéletét ne zavarja. Lehetőség van elektronikus ellenőrzésre, ekkor nem is találkoznak rendőrrel.

Kórházból hazaküldött beteg esetén kell-e negatív PCR-teszt?

Mindig egyedileg kell mérlegelni, nem mindegy, milyen betegséggel kezelték. Ha nem koronavírusos megbetegedés miatt volt kórházban, akkor erre általában nincs szükség.

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu