A kormányt kérdezik a képviselők a parlamentben

Az Országgyűlés plenáris ülése 11 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Ezeket követően - mivel ez az úgynevezett „b” hét a parlamentben - viták és szavazások nem lesznek, csak azonnali kérdések és kérdések. A legfőbb téma várhatóan most is a koronavírus-járvány egészségügyi és gazdasági kezelése lesz, ahogyan múlt héten, amikor Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt napirend előtt.

Az MSZP múlt héten látszatintézkedések helyett valódi kormányzást, az LMP pedig válságkezelő programot követelt a Parlamentben. A Párbeszéd és a Demokratikus Koalíció a tesztek ingyenessé tételét szorgalmazta. Az előbbi felvetette az alapjövedelem bevezetésének ötletét is. A Jobbik szerint a járványügyi válsághelyzet végéig kell meghosszabbítani a kilakoltatási moratóriumot.

Az Országgyűlés mai ülése szokás szerint napirend utáni felszólalásokkal zárul. Ezek sorában Keresztes László Lóránt, az LMP parlamenti frakcióvezetője megemlékezik Tóth Balázsról, a párt kőbányai önkormányzati képviselőjéről, aki a napokban, tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Plenáris ülés egyébként már nem lesz a héten, a bizottságok azonban tovább dolgoznak. Az igazságügyi bizottság már ma délelőtt összeül, hogy megtárgyalja a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét szűkítő törvénymódosítási javaslatot.

Kedden a honvédelmi és rendészeti bizottság meghallgatja Pintér Sándor belügyminisztert, Benkő Tibor honvédelmi minisztert és Góra Zoltánt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját a koronavírus-járvány és az illegális bevándorlás kezeléséről, illetve a vértesszőlősi mentőhelikopteres balesetről. A belügyminisztert kedden a Nemzetbiztonsági Bizottság is meghallgatja, de nemcsak őt, hanem Bárdos Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-jelöltjét is. Ez természetesen zárt ülés lesz, ahogyan a külügyi és a nemzeti összetartozás bizottságé is, amelyeken egy nagykövet-jelölt vendégeskedik majd. A kulturális bizottság tagjai szintén kedden találkoznak, hogy vitázzanak egyet a médiahatóság költségvetésének növeléséről és a vagyonkezelő alapítványokról. A Költségvetési Bizottságban az ellenzék megpróbálja keresztül vinni a Magyar Evangéliumi Testvérközösség állami támogatásáról szóló módosítási javaslatot.

Nyitókép: Máthé Zoltán